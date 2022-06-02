Yemen Ateşkesi İki Ay Uzadı

Birleşmiş Milletler, Yemen hükümeti ile ülkenin Husi isyancıları arasındaki ateşkesin iki ay uzatıldığını açıkladı.

2016'dan bu yana ilk kez iki aylık ilk ateşkes 2 Nisan'da başladı ve Perşembe günü sona erecekti. Yine de, günlerce süren müzakerelerden sonra, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, çatışmanın taraflarının uzatmayı kabul ettiğini açıkladı.

Grundberg, "Çatışmanın taraflarının, Birleşmiş Milletler'in Yemen'deki mevcut ateşkesi iki ay daha yenileme önerisini kabul ettiğini duyurmak isterim" dedi.

Grundberg, ateşkes uzatmasının "mevcut ateşkes süresi sona erdiğinde, bugün 2 Haziran 2022'de Yemen saatiyle 19:00'da (1600 GMT)" yürürlüğe gireceğini de sözlerine ekledi.

Norveç Mülteci Konseyi'nin (NRC) Yemen Ülke Direktörü Erin Hutchinson, Grundberg'in açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Bugün ateşkesin uzatılmasının duyurulması, milyonlarca Yemenlinin anlamsız acılarını sona erdirmek için tüm tarafların ciddi bir taahhüdünü gösteriyor" dedi. "Son iki ay, çatışmaya barışçıl çözümlerin gerçek bir seçenek olduğunu gösterdi."

Sonunda savaşan tarafları ateşkesin son dakikada yenilenmesini kabul etmeye neyin ikna ettiği belli değil.

Ateşkesin hükümleri tam olarak uygulanmamasına rağmen - örneğin büyük ölçüde hükümet kontrolündeki Taiz kentine giden yollar İran bağlantılı Husiler tarafından kapatılmaya devam ediyor - bazı önemli atılımlar oldu.

2 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak, çatışmanın tarafları Yemen içindeki ve sınırları ötesindeki tüm askeri operasyonları durdurmayı, Husilerin kontrolündeki Sanaa'dan Ürdün ve Mısır'a haftada iki ticari uçuş gerçekleştirmeyi, Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanına 18 yakıt gemisinin girmesine izin vermeyi ve Taiz ve diğer vilayetlerdeki yolları açmayı kabul etmişti.

NRK'ya göre, Yemen'de ölen ve yaralanan sivillerin sayısı ateşkesin ilk ayında yüzde 50'den fazla azaldı.

Ateşkesin bir diğer önemli başarısı, altı yıl içinde ilk kez 16 Nisan'da Sanaa Havaalanı'ndan ticari uçuşların yeniden başlamasıydı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ablukası, ticari uçuşların havalimanını kullanmasını yasaklamıştı.

Uçak, hükümet ve Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemen'in başkentindeki Husi isyancı yetkililer tarafından verilen pasaportların seyahat için kullanılmasına izin vermeyi kabul etmesinin ardından Sanaa'dan Ürdün'ün Amman kentine havalandı.

Uçuş başlangıçta 2 Nisan için planlanmıştı, ancak hükümet Husilerin verdiği seyahat belgelerinin kullanımını reddettiği için ertelendi.

31 yaşındaki Sanaa sakini Ahmed, El Cezire'ye verdiği demeçte, cephe hattından ülkenin hükümet kontrolündeki bölgelerindeki havaalanlarına haince uzun yolculuklara çıkmak yerine başkentten seyahat edebilmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

"Bu anı çok uzun zamandır bekliyorduk," dedi Ahmed. "Pek çok Yemenli gibi ben de şimdi çok mutluyum, çünkü hasta babamla birlikte Yemen dışına, özellikle Kahire'ye tedavi için seyahat edebileceğim."

"Babam Seiyun veya Aden'deki havaalanlarında seyahat etmeyi reddetti çünkü araba ile çok uzun sürüyor ve uzun mesafeli seyahatin zorluğuna dayanamıyor" diye ekledi.

Sanaa'dan Mısır'ın Kahire kentine uçuşlar 1 Haziran'da yeniden başladı.

Taiz'de ilerleme yok

Bununla birlikte, Sanaa Havaalanı'ndaki ablukanın sona ermesine rağmen, Husiler ülkenin üçüncü büyük şehri Taiz'e giden ana yolları açmayı henüz kabul etmedi.

2015'ten beri yürürlükte olan bu ablukanın kaldırılmasının ateşkesin bir parçası olması gerekiyordu ve rotaların yeniden açılmasındaki gecikme, ateşkesin uzatılmasının önündeki ana engeldi.

Geçen hafta, binlerce kişi Taiz'de protesto gösterisi düzenledi ve BM'nin Husilere şehrin ablukasını sona erdirmeleri için baskı yapması çağrısında bulundu ve birçok Taizi kötü durumlarının göz ardı edildiğini hissetti.

Taiz'e girip çıkmak için insanlar dağlar boyunca tehlikeli rotalar kullanmak zorunda kalıyor ve yolculuk süreleri birkaç saat arttı.