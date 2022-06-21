Yellowstone Ulusal Parkı, Büyük Selden Sonra Kısmen Yeniden Açılacak

Yellowstone Ulusal Parkı - üç ABD eyaletini kapsayan geniş eğlence parkı - parkın 34 yıl sonra ilk kez kapatılmasına neden olan şiddetli yağmurların ardından rekor düzeyde sel ve kaya kaymalarının ardından kısmen yeniden açılacak.

Yetkililer, Wyoming, Montana ve Idaho'ya uzanan dünyaca ünlü parkın , Yellowstone ve diğer nehirler gittiğinde 10.000'den fazla ziyaretçinin parktan zorla çıkarılmasından bir haftadan fazla bir süre sonra, Çarşamba günü saat 8'de [14:00GMT] kısmen yeniden açılacağını söyledi.

Başlangıçta yalnızca Yellowstone'un "güney döngüsü" yollarından erişilebilen bölümleri açılacak ve parkın doğal arka ülkesine erişim yalnızca günübirlik yürüyüşçüler için olacak.

Ayılar, kurtlar ve bizonlar da dahil olmak üzere, genellikle yol kenarından görülebilen üretken vahşi yaşamıyla ünlü Lamar Vadisi'nden hala men edileceklerdi.

Ulusal Park Servisi Direktörü Charles “Chuck” Sams Pazar günü selin etkilerini ölçmek için Yellowstone'a yaptığı ziyarette, “Bu, parkın yüzde 75 ila 80'inin tekrar çalışmaya başlamasını sağlayacaktır” dedi.

Parkı kuzeyde Gardiner ve kuzeydoğuda Cooke City ile birbirine bağlayan iki ağır hasarlı yol şeridini tamamen restore etmek çok daha uzun - muhtemelen yıllar - alacak.

Kapatma, Yellowstone'un 150. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken ve turizme büyük ölçüde bağımlı yerel toplulukların son iki yaz boyunca COVID-19 seyahat kısıtlamalarının ardından toparlanmaya güvenmesiyle geldi.

Beş girişin tümü, 1988'deki bir dizi yıkıcı orman yangınından bu yana ilk yaz için geçen hafta gelen trafiğe kapatıldı.

Yellowstone Müfettişi Cam Sholly, parkın şimdilik daha az ziyaretçiyi ağırlayabileceğini ve bazı güney Montana topluluklarıyla yol bağlantılarını yeniden kurmanın daha fazla zaman alacağını söyledi.

Park yetkilileri Pazar günü yaptığı açıklamada, yol ve köprü onarımlarını hızlandırmak için federal otoyol parasıyla 50 milyon dolar kullanacaklarını söyledi.

Yetkililer, daha önce yaz sezonu boyunca kapalı kalacağını açıkladıktan sonra, iki hafta içinde kuzey döngüsünü de açmayı planlıyor. Kuzey döngüsü, ziyaretçilere Tower Fall ve Mammoth Hot Springs gibi popüler cazibe merkezlerine erişim sağlayacaktır.

Pazar günü hasarlı alanlarda bir tur sırasında, park yetkilileri gazetecilere Gardiner yakınlarındaki şiddetli sel sularının yolun çoğunu yok ettiği altı yoldan birini gösterdi.

Çamurlu su, bir hafta önce yol yatağının bulunduğu yerden şimdi akıyor. Büyük ağaçların gövdeleri çevredeki kanyonu kaplar.