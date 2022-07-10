Yellowstone Taşkınları, Isınma Dünyasındaki Tahmin Kusurlarını Ortaya Koyuyor

Yellowstone Milli Parkı bölgesinin 12 Haziran sabahı hava tahmini oldukça uysal görünüyordu: daha sıcak sıcaklıklar ve yağmur yağışları dağ kar erimesini hızlandıracak ve "küçük sellere" neden olabilir." Ulusal Bir Hava Durumu Servisi bülteni, hayvancılığın alçak bölgelerden taşınmasını tavsiye etti, ancak insanlar için tehlikeden bahsetmedi.

Akşam karanlığında, derin bir bahar kar örtüsüne birkaç santim yağmur yağdıktan sonra rekor kıran seller oldu.

Dağlardan sağanak sular döküldü. Kayalar ve ağaçlar taşıyan şişmiş nehirler önümüzdeki birkaç gün boyunca Montana kasabalarını parçaladı. Sel, evleri süpürdü, köprüleri sildi ve 10.000'den fazla turistin, park çalışanlarının ve parkın yakınındaki sakinlerin tahliyesini zorladı.

Geçen ay beklenen bir temizleme biler gibi imha arasındaki uçurum ve iklim değişikliği zahmetli bir yönü vurguluyor tahmini ne olduğunu, iklim uzmanları ve meteorologlar ki: fırtına etkileri her zaman giderek sağanaklar, fırtınalar, sıcak hava dalgaları ve diğer olaylar yıkıcı yetişmek tahmin etmek için kullanılan Modeller.

"O nehirler hiçbir zaman o seviyelere ulaşmamıştı. Ulusal Hava Durumu Servisi'nden kıdemli bir hidrolog olan Arin Peters, "Etkilerin ne olacağını bile bilmeden kelimenin tam anlamıyla kör uçuyorduk " dedi. Su baskınlarını tahmin etmek için kullanılan hidrolojik modeller uzun vadeli tarihsel kayıtlara dayanmaktadır. Meteorolog ve Weather Underground kurucusu Jeff Masters, ancak son on yılda ortaya çıkan iklimdeki değişiklikleri yansıtmadıklarını söyledi.

Masters, "Bu modeller yeni bir iklimle başa çıkmak için yetersiz kalacak" dedi. Modellerin kısa sürdüğü bir diğer aşırı hava olayı, geçen yaz Louisiana'yı çarptıran ve daha sonra Pennsylvania, New Jersey ve New York'un Doğu Kıyısı boyunca büyük sellere neden olan benzeri görülmemiş yağışlarla dolu olan Kasırga Ida idi.

Meteoroloji felaket dön "olabilecek" ciddi bir durum "konusunda uyarmış" ama New York'a yağmur (8-15 cm) 3 inç 6 tahmin, New Jersey ve Pennsylvania 23-25 cm) 9 10 santim kadar kısaydı düştü.

Kuzeybatı Pasifik'i yakan ölümcül Haziran 2021 sıcak dalgası başka bir örnek sundu. Daha sıcak hava bekleniyordu, ancak önceki kayıtları deviren ve Oregon, Washington eyaleti ve batı Kanada'da tahminen 600 veya daha fazla insanı öldüren 116 dereceye (47C derece) kadar sıcaklık beklenmiyordu. Sürpriz Yellowstone taşkınları, su tarafından süpürülen yolları ve köprüleri kapatmak için bir gece mücadelesine ve bazı insanları kaçıran aceleci tahliyelere neden oldu. 400'den fazla ev hasar gördüğü veya tahrip edildiği için hiç kimse mucizevi bir şekilde ölmedi.