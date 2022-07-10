ABD ve Tayland İttifak ve Ortaklığı Güçlendirmeyi Kabul Etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar'ın Pazar günü Tayland liderleriyle yapacağı toplantılarda öne çıkması beklenen Bangkok'ta bulunuyor.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile ilk görüşmelerden sonra ikili, ülkelerin stratejik ittifakı ve ortaklığı hakkında bir tebliğ ve ardından Tayland ile ABD arasındaki tedarik zinciri direncini destekleme konusunda bir mutabakat zaptı imzaladılar.

Daha sonra gazetecilere konuşan Blinken şunları söyledi: “Tayland'ın liderliği sayesinde, APEC ülkelerinin zamanımızın varoluşsal zorluğuyla mücadele ile uyumlu ekonomik politikaları teşvik etmek için bu yıl birlikte çalıştıklarını gördük ve bu iklim değişikliği. Ülkelerimiz, özgür, açık, birbirine bağlı, müreffeh, esnek ve güvenli bir Hint-Pasifik hedefiyle aynı hedefi paylaşıyor. Son yıllarda, bu vizyona daha da yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ekonomik bağlarımız inanılmaz derecede güçlü ve şimdi bile covıd'den ortaya çıkıyor. Daha güçlü büyüyecek.”

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, tartışmalarının ana konusunun büyük olasılıkla Myanmar'daki kriz olacağını belirterek, ABD'nin "darbeden bu yana Burma askeri rejiminin acımasız eylemlerini mümkün olan en güçlü şekilde kınamaya devam edeceğini" söyledi. yaklaşık 2.000 kişinin öldürülmesi ve daha fazlasının yerinden edilmesi 700.000'den fazla kişi." Myanmar Burma olarak da bilinir.

Blinken ayrıca Başbakan Prayut Chan-ocha ile de görüşecek. Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD'nin ev sahipliği yapacağı gelecek yılki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği yıllık toplantısında olduğu gibi, sağlık ve iklim işbirliğinin genişletilmesi de gündemde.

Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Blinken 'in eski Başbakan Şinzo Abe'nin ölümüyle ilgili Japon halkına başsağlığı dilemek ve üst düzey Japon yetkililerle görüşmek üzere Pazartesi günü Tokyo'ya gideceğini duyurdu.

Blinken, Güneydoğu Asya gezisinde olan Çinli mevkidaşı Dışişleri Bakanı Wang Yi'den birkaç gün sonra Tayland'a geldi. Hafta sonu Wang, ordunun geçen yıl iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülkeye yaptığı ilk ziyaret olan Myanmar'ı ziyaret etti.

Blinken ve Wang Cumartesi günü Endonezya'nın Bali kentindeki G-20 zirvesinde bir araya geldiler ve birkaç saat konuştular.

Üst düzey ABD'li diplomat, bu görüşmelerde Çinli mevkidaşına yaptığı açıklamada, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği desteğin, ABD-Çin ilişkilerini, diğer birçok konuda zaten çatlaklar ve düşmanlıkla kuşatılmış bir zamanda karmaşıklaştırdığını söyledi.