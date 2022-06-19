YDT Saat Kaçta Başlayıp Ne Zaman Bitecek? AYT Yapıldı YKS Oturum Süreleri!

Dün gerçekleşen üniversite sınavının 1. oturumu (TYT) Temel Yeterlilik Testi’nin yapılıp sona ermesi ardından bugün de (AYT) Alan Yeterlilik Testi yapıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. AYT Alan Yeterlilik Testi’nin sabah saatlerinde yapılması sonrasında YDT yani Yabancı Dil Testi’nin saat kaçta başlayıp ne zaman sona ereceği araştırıldı. Üniversite sınavında dil okumak isteyen öğrenciler dün yapılan temel yeterlilik testi sonrasında bugün YDT Yabancı Dil Testi’ni çözüp daha sonra puanlarına göre tercih yapacak. Milyonlarca öğrenci dün TYT Temel Yeterlilik Testi’ni yaptı ve bugün gerçekleşecek olan Yabancı Dil Testi’nin sorularını beklemeye başladı. Peki YDT Yabancı Dil Testi başlama saati ve bitiş saati ne zaman, YDT Yabancı Dil Testi kaç dakika sürecek?

Üniversite aday öğrencileri bugün YSK'nin 3. oturumu olan YDT Yabancı Dil Testi’ni çözecek ve bu şekilde üniversite sınavı tamamlanmış olacak. Binlerce öğrenci merak ve heyecan içerisinde YDT Yabancı Dil Testi hakkında detayları araştırarak konu hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Peki YDT kaç dakika sürecek, YDT saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Haberimizin devamında YDT Yabancı Dil Testi hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri sizler için yazdık.

Konu hakkında beklenen açıklama ÖSYM resmi sitesi üzerinden gerçekleşmişti ve 18 Haziran 2022 tarihinde YKS 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nin TYT yapılacağı belirtilmişti. Bunun yanı sıra 19 Haziran 2022 tarihinde de YKS'nin ikinci oturum bölümü olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi’nin yapılacağı ifade edilmişti. Üniversite sınavına girecek olan adayların sınava giriş belgelerini nereden edinebilecekleri hakkında bilgiler de bir süre önce açıklanmıştı. Üniversite sınavının ikinci oturumu olan AYT sabah saat 10.15'te başlayıp 180 dakika sürdü ve saat 13.15'te tamamlandı. AYT Alan Yeterlilik Testi’nin sonucunun açıklanma tarihi ise 20.07.2022 olarak belirtilmişti.