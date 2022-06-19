Üniversite Sınavı Yapıldı, Bitti! Peki Sorular Zor Muydu?

Dün Yükseköğretim Kurumları sınavının 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi gerçekleşmişti. Zorlu YKS soruları karşısında ter döken adaylar ise hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çaba gösterdi. Bugün ise AYT ile YDT oturumları yapılarak üniversite sınavı tamamlanmış oldu. Heyecan içerisinde beklenen sınav sonrasında öğrencilerin yorumları ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 2022 senesi YKS soruları kolay mıydı, zor muydu, 2022 üniversite soruları zor mu geçti?

Büyük gün için uzun süredir bekleyen milyonlarca üniversite adayı bugün emeklerinin karşılığını aldı. Dün üniversite sınavının 1. oturumu gerçekleşirken bugün de üniversite sınavının ikinci ve üçüncü oturumu gerçekleşerek sınav tamamlanmış oldu. Veliler okul kapılarının önünde öğrencileri için dua ederken öğrenciler de sınavda ter dökerek soruları çözmeye çalıştı.

Sınavın 1. oturumu dün gerçekleşirken toplamda 165 dakika sürdü ve geçen senelere göre öğrencilere 30 dakika ek süre verildiği bilgisine ulaşıldı. Öğrenciler TYT testinde Türkçe bölümünden 40, temel matematik bölümünden 40, sosyal bilimler bölümünden 20 ve fen bilimleri testinden 20 soruyu çözerek rakiplerine fark atmaya çalıştı. Toplamda 120 TYT sorusunu dün çözen adayların 165 dakika süreleri vardı.

Pazar yani bugün gerçekleşen ikinci oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise sabah saat 10.00'da yapılarak gündemde yer aldı. Üniversite sınavının 3. oturumu YDT Yabancı Dil Testi ise saat 15.30'da yapılacak ve öğrenciler dil bölümünden soruları çözecek. Bunun yanı sıra pek çok kez yapılan uyarılara göre sınav başlama saatinden sonra gelenlerin içeriği alınmayacağı da belirtildi. AYT bölümünde üniversite adaylarına 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verildi ve sınav saatinin 13.15'te sona erdiği öğrenildi.

Pek çok öğrenci, sayısal bölümünün zor olduğunu ifade ederken sosyal medya hesaplarında yazmış oldukları yorumlarda da matematik bölümünde sayılardan çok X ve Y ifadelerinin olduğunu yazdı.