Yaz Tatilinde Çocuklar Nasıl Ders Çalışmalı, Ebeveynler Ne Yapmalı?

Her sene okulların kapanmasına kısa bir süre kala çocuklar yaz tatiline girmek için çok heyecanlanır ve bu süreçte ders çalışmak hakkında çok fazla plan yapmayabilir. Derslerin ve sınavların tamamen bittiği o günlerde çocuklar çoğu zaman okula dair bir kelimeye ağızlarına almaya bile çekinmektedir. Çocukların yaza dair planları tamamen gezmeye ve eğlenmeye dayalı olabilir ve onlar arkadaşlarıyla vakit geçirmek için heyecanlanabilir. Bu süreci yaşamak için aylar öncesinden hayal kurmaya başlayan çocukların yaz tatilinde nasıl çalışması gerektiğini ise sizler için haberimizin devamında detaylı bir şekilde açıkladık.

Öğrenciler yaz aylarında güneşi mutluluk kaynağı olarak görür ve zaman geçirmek istedikleri arkadaşlar ve sahil onların en sevdiği diğer aktiviteler olur. Ebeveynler ise 3 ay boyunca çocuklarını nasıl ders çalıştıracaklarını düşünür ve onların yaz aylarında ders çalışıp çalışmamasının nasıl uygun olduğunu araştırır. Anne babaların zihinlerini kemiren bu sorulara yanıtları ve merak edilen konuları yazdık. Sene boyunca bir taraftan yoğun bir tempoda her gün okula giden çocuklar yaz aylarının gelmesi ile rahatlamaya başlar anne babalar ise çocuklarının derslerini unutmasından endişe duyar ve bu durumdan korkar. Anne babaların ortak endişesi çocukların ders çalışmayı unutması ve derslerinde gerilemesi olacaktır. Uzmanlar ise konu hakkında açıklamalarda bulundu ve çocukların okulların kapanıp yaz tatiline girildiği süre boyunca da görev ve sorumluluklarının bilincinde bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini açıkladı.

Her insan gibi bu çocuklar da uzmanların açıkladığına göre yoğun okul temposu ardından bir molaya ihtiyaç duyabilir ve kendileri için bir şeyler yapmak isteyebilir. Çocuklar okula gittikleri için istediklerini yapmakta da özgürdür. Diğer taraftan yaz aylarında tatil bile olsa çocuklar görev ve sorumluluklarının bilincinde bir şekilde hareket etmelidir. Örneğin okula gittiği gün gibi sabah erken kalkmayabilir fakat yine de günlük test sayılarını bitirmesi gerekir.

Yaz tatiline giren çocuklara görev ve sorumlulukların verilmesi ve gerekli olan görevler sona erdiğinde kendilerine kalan zamanda istedikleri şeyleri yapabilme özgürlüklerinin olması onlar için fayda sağlayacaktır. Bu durum çocukları daha sonra geçecekleri yetişkinlik evresine de hazırlayacak bir haldir. Bunun yanı sıra anne babaların kaçınmaları gereken en önemli durum onların okuldaki başarılarına bağlı olarak kesinlikle davranmamaları olacaktır. Anne babalar çocuklarına akademik başarısına göre sevgi sunmamalı onlar ile içten bir şekilde konuşmalıdır. Diğer taraftan yaz tatili geldiği zaman ebeveynler çocuklara ders baskısı yapmak zorunda kalmayacak ve daha serbest bir şekilde hareket edecektir. Çocuklar ise sorumluluk bilincinde oldukları sırada görevlerini kendileri yerine getirmeye başlayacak ve farklı birinin söylemesine gerek kalmadan kendi işlerini halledecektir.

Çocuklar için yaz tatili planı günlük ve haftalık hedefler belirlenerek hazırlanmalı ve çeşitli hazırlıklar yapılmalıdır. Çocuklar bu süreçte kendilerine ödüller koyabilir ve başardıkları zaman o ödülü alarak normal zamana göre daha motive bir şekilde hissedebilir. Fakat anne babalar diğer taraftan ödül sistemini derslere entegre edip çocuklarına karşı bu durumu kullanmaktan kaçınmalıdır.