Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Genel Müdürlükten Onaylı 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL ödeme veriyor...

Kamu bankaları tarafından yapılan yeni kampanyada Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası Genel Müdürlük onaylı 5000 TL ile 20000 TL arasında sizlere gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Kamu bankaları üzerinden yapılacak olan başvurularda, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, 5000 TL ve 20000 TL arasındaki kredilerde sizlere belge istemeden işlemlerinizi yaparak, düşük faizli kredi imkanı sağlamaktadır. Bireysel tüketici kredisi adı altıyla verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanır.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler en yakın banka şubesine kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte gidebilir veya banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde halledebilirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilmeleri için şartlara uygun olarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılacak olan bu ödemeleri kullanabilmeniz için internet bankacılığı şifresi kullanmanız gerekiyor.

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında başvuru yapacak olan kişiler bu bankada hesabı varsa, şubelere gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden kredi verilecek. 5 bin 10 bin ve 20000 TL kredi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli kredi alabileceğiniz, bankalar üzerinden işlemlerini yaparak, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de istediğiniz zaman kredi kullanabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda uzun süredir aynı işyerinde çalışıyor ise kredi puanı düşük olsa bile kredi onay alabilmektedir.