Yay burcu ve yükselen yaylar 22 Temmuz 2023 tarihinde çeşitli kavgaların ya da eski kırgınlıkların gündeme geldiğini görecektir. Onlar için ilişkilerde bazı zorluklar da gündemde yer almaktadır. Burç sahipleri yüzleşmeleri gereken ya da dinlenmeye bıraktıkları bir konunun farkına varabilir ve bu durum bir anda ortaya çıkabilir. Bu konu bir güç dinamiği ya da bir ilişkideki para meselesi hakkında gerçekleşebilir. Yeni gün onları duyguları ile yüzleşmeye itmektedir. Eğer yay burçları ve yükselen yaylar özel yaşamlarında ya da mali işlerinde değişikliklerden korkuyorsa onlar bu davranışın gelişmelerini ve büyümelerini engelliyor olacaktır. Burç sahipleri korkuyu açmak için demek harcamalı ve zihinlerini açık tutmalıdır. Gün içerisinde meydana gelen gerilimlerin temelinde yalnız kalma korkusu da yatıyor olacaktır. Eğer bu durum yay burçları için gerçekse onlar bu problem üzerinde çalışabilmeleri adına kendilerine karşı dürüst davranmayı seçmelidir. Yay burçları ve yükselen yaylar özgür bir bakış açısına sahip oldukları zaman sadece pratik yüzeylerde değil duygusal ve fiziksel düzeylerde de açıklayıcı konuşmaları imza atabilir. Onlar için düşüncelerini paylaşmak öğretici ve hoş olacaktır.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 22 Temmuz 2023 tarihinde eski pişmanlıkların ve gömülü duyguların ortaya çıktığını düşünecektir. Eğer onlar çok fazla yorulduklarını hissediyorsa bu durum insanlar ile olan ilişkilerine ve kendileriyle olan ilişkilerine zorlamaktadır. Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar esnek ve açık kalmayı hedefliyorsa bu durum onlara daha iyi bir konuma getirebilir. Diğer taraftan burç sahipleri kendilerine küçük bir mesele üstünde düşünürken buluyorsa onlar gerçek hayali kırıklığının kaynağının ne olabileceğini düşünmelidir. Bu durum yıkıcı bir şekilde gerçekleşse de gerçek sorunları açığa çıkarmak için gereklidir. Yeni günde kendilerini daha iyi bir şekilde anlamaları gereken oğlak burçları farklı bir gün geçirecektir.