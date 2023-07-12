Yay ve yükselen yaylar 12 Temmuz 2023 tarihinde yeni günde yeni konuları keşfedecek ve yeni fikirler ile dolacaktır. Onun için uygun bir zaman geçecek olan burç sahiplerinin zihinleri de açıktır. Fakat zihinlerini meşgul tutmak adına ekstra heyecan istemekte olan burç sahipleri ezberci öğrenmesi dilini de bırakmaktadır. Bunun yerine destekleyici ve uyumlu yöntemler deneyerek başarıya ulaşacak olan burç sahipleri bu konuya dikkat etmelidir. Destekleyici yönler yay burçlarının güçlü duygularını da pekiştirecek ve onlar kendilerini iyi hissedecektir. Yeni günde anlayış ve yakın bir ilişkileri sıcaklık için olumlu bir enerji bulunmaktadır.

Burç sahipleri işleri ile ilgilenmek için de teşvik edici ve motive edici bir dönemde yer almaktadır. Artık onların sağlıkları ve para konuları günlük yaşamları ile ilgili olarak burç sahipleri kendilerini rekabetçi hissedecektir. Onlar belirli bir düzeyde ileriye doğru hareket etme ve özgürlük ruhu hissedecek ve işlerini de bu hisler eşliğinde yapacaktır.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 12 Temmuz 2023 tarihinde hayatın inceliklerine ve gizemlerine daha fazla ilgi ve dikkat gösterecektir. Onların zihinleri yeni günde oldukça araştırmacıdır. Burç sahipleri böyle bir zamanda satır aralarını okudukları zaman bazı durumların daha derin anlamlarını arayacak ve yeni sırlar öğrenecektir. Gün içerisinde burç sahipleri diğer insanlarla tatmin edici şekillerde bağlantı kuracak ve kendilerini harika hissedecektir. Yine onlar yakın ilişkilerinde gelişme ve büyüme ruhlarının tadını çıkarabilir ve güçlü bir amaç duygusu hissedebilir. Kalplerinin sesini dinlemeleri gereken oğlak burçları hislerini de güven içerisinde takip etmelidir. Onlar yaptıkları işleri yeni bir seviyeye taşımak adına motive olmuş hissedecek fakat bu durum bağlılık yerine daha çok gelişme ve tutku arzusuyla ilgili olacaktır.