Yay Oğlak Kova Balık 3-9 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Yay burcu ve yükselen yaylar 3 9 Nisan 2023 haftasında meydana gelecek olan yeni ay ile birlikte sosyal çevreleri hakkında bazı yeni olaylar yaşayabilir. Gerçekleşecek toplumsal değişimler, sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, bu durumlar için kurulacak dernekler ve hayırlı işler yay burçlarının ilgi alanları arasında yer almaktadır. Burç sahipleri hafta içerisinde insanlara yararlı olmak isteyebilir ve bu amaç uğrunda dostluklar kurabilir. Çeşitli derneklerden, gruplardan, kariyerlerinden ve iş hayatlarından kazandıkları gelirler burç sahiplerini mutlu edecektir. Bunun yanı sıra yayların iyimser taraflarını kullanarak başlarına açtıkları olaylar da bazı hareketli gelişmeler yaşanmasına sebep olabilir.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 3-9 Nisan 2023 haftasında toplumun kendilerini nasıl algıladığı, statü, patronları ile olan ilişkileri, üstleri, başarıları, iş yapış şekilleri, yükselme çabaları, herkesin gözü önünde olmak, anne ve anne ile ilgili konular, yaşam hedefleri, kariyer alanları, meslekleri, şöhret ve şen gibi konular ile ilgili eyleme geçecektir.

Kova burcu ve yükselen kovalar 3 9 Nisan 2023 haftasında meydana gelecek olan yeni ay ile birlikte yabancı diller, yabancılar, yurtdışı ile ilgili olan konular, satış pazarlama işleri, medya, yargıçlar, öğretim görevlileri, üst mahkemeler, felsefe, din, uzak akrabalar, inançlar, uzun mesafeli yolculuklar, sıra dışı konular, rüyalar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, akademik hayatları ve sosyal bilinç ile ilgili planlar yapabilir.

Balık burcu ve yükselen balıklar 3-9 Nisan 2023 haftasında ölümler, yeniden doğuş konuları, finansal krizler, nafaka, vergi iadesi gibi konular, paylaşımlı kazançlar, korkular, ameliyatlar, vergiler, borçlar ve cinsellik gibi konular ile ilgili eyleme geçebilir. Hafta içerisinde burç sahipleri ev hayatlarında da her şey yolunda gitmesini isteyecek ve buna göre davranacaktır. Sakin bir yaşam sürmek isteyen burç sahipleri hafta içerisinde hayat kurtaran çözümler de ortaya sunabilir.