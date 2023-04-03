Aslan Başak Terazi Akrep 3 9 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 3-9 Nisan 2023 haftasında yaşanacak olan yeni ay ile birlikte arkadaşları, kardeşleri ve yakın çevreleri ile bir araya gelerek önemli konular hakkında konuşabilir. Burç sahiplerinin yakın çevresi ile olan iletişimi ve ilişkileri gündemde yer alacaktır. Kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, pazarlama, halkla ilişkiler, yayıncılık ve liseye kadar olan eğitim gibi konular aslan burçlarını düşündüren konular arasında yer almaktadır.

Başak burcu ve yükselen başaklar 3-9 Nisan 2023 haftasında maddi varlıkları kazançları ve paraları ile gündemde yer alabilir. Burç sahiplerinin güvenlik duyguları, para akışları ve özgüvenleri meydana gelecek olan yeni ay ile konuşulacak konular arasında yer alacaktır. Bununla birlikte taşınabilir maddi değerler ve tüm maddi varlıklar burç sahipleri için oldukça önemlidir.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 3-9 Nisan 2023 haftasından irade güçleri, srzuları ve bireysellikleri ile sınanabilir. İnandıkları durumlar ve hayatla onlara getirdikleri ile baş başa kalacak olan burç sahipleri bir seçim yapma durumunda kalacaktır. Terazilerin kişisel tercihleri egoları ve yapılandırdıkları dünyaları onları yeni oluşumlara götürebilir. Burç sahiplerinin psikoloji ve fiziksel değerleri ve hayatta kendilerini konumlandırdıkları yer gündemde yer alan temalar arasında bulunacaktır.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 3-9 Nisan 2023 haftasında meydana gelecek olan yeniay ile birlikte maddi ve manevi hapisler güvensizlikler, sırlar, gizli kapaklı ilişkiler, darlık ve kısıtlanmalar, dedikodular, gizli düşmanlar ile uğraşabilir. Burç sahipleri görülmesini çok istemedikleri ve herkesten sakladıkları tarafları ile ilgili yeni farkındalıkları da hafta içerisinde kazanacaktır. Burç sahipleri düşüncelerini olumsuz bir yöne çekmemeye çalışmalı ve olmadıkları biri gibi davranmamalıdır. Her zaman oldukları gibi davranış sergilerlerse akrepler hak ettiklerini almak adına haklı yollara da başvuru yapabilir.