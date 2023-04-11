Yay Oğlak Kova Balık 10-16 Nisan 2023 Haftalık Burç Yorumları

Yay burcu ve yükselen yaylar 10-16 Nisan 2023 haftasında ilişkilerinde yeni gelişmeler yaşayacak ve Venüs'ün burç değiştirerek ikizler burcuna geçmesi ile birlikte çok farklı etkiler altında kalacaktır. Özellikle ikili İlişkilerde rahatlamalar yaşayacakları bir döneme giriş yapacak olan burç sahipleri yüklerinden kurtulacak ve özellikle korkularını aşmayı başaracaktır. Hafta içerisinde yay burçlarının ve yükselen yayların yeni ortaklıklara ve yeni ilişkilere başlamak hakkında yoğun fikirleri olabilecektir. Bu yönde heyecanlı hissedecek olan yaylar yeni adımlar da atabilir.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 10-16 Nisan 2023 haftasında iş hayatlarında Venüs'ün ikizler burcuna geçiş yapması sonrasında pek alışık olmadıkları fakat rahatlama şansı da oldukları bir dönem yaşayabilir. Kendilerini daha enerjik hissedecek olan oğlak burçları bu şekilde normalde daha uzun sürecek olan işleri kısa süre içerisinde yapacaktır.

Kova burcu ve yükselen kovalar 10-16 Nisan 2023 tarihinde Venüs'ün burç değiştirerek ikizler burcuna geçmesi ile birlikte yaşamlarında stresli ve yoğun olan anları geride bırakacaktır. Zor anları bir tarafa atarak hayatlarında yeni bir adım atmak isteyecek olan kovalar keyifli bir yaşam sürmeye odaklanmalıdır. El becerilerine ve hobilerine zaman ayırmakta burç sahiplerinin zihinlerine daha canlı tutabilir. Kova burçları için belirli bir yere takılmak çok olumsuz bir durumdur ve onlar böyle bir durumdan kaçınmak isteyecektir.

Balık burcu ve yükselen balıklar 10-16 Nisan 2023 haftasında Venüs'ün ikizler burcuna geçiş yapması ile ev hayatının hareketlendiğini görecek ve insan odaklı bir hale gelecektir. Burç sahipleri kabuklarını saklanmayı değil insanlar ile birlikte zaman geçirmeyi tercih edecektir. Yakın dostlarını evlerinde ağırlayabileceği programlar yapabilecek olan balık burçları aileleriyle de bir araya gelebilir. Bunun yanı sıra balık burçları değer alışverişi ile ilgili problemlerini ve takıntılarının çözümünde etkili adımlar atacaktır.