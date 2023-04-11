Aslan Başak Terazi Akrep 10 16 Nisan 2023 Haftalık Burç Yorumları

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 10-16 Nisan 2023 haftasında Venüs'ün burç değiştirerek ikizler burcuna geçmesiyle birlikte bazı değişiklikler yaşayacaktır. Yeni haftada sosyal hayat aslan burçları için çok önemli bir hal alacak ve onları ön plana taşıyacaktır. Keyif almak, eğlenmek, tecrübelere açık olmak ve yeni insanlar ile tanışmak için harekete geçecek olan burç sahipleri motivasyonlarının yükseldiğini de görecektir. Yaşanılan kaygılı ve stresli zamanlar ve yoğun iş tempoları sonrasında kendilerine mola alanları ve anları tanımak isteyecek olan aslanlar daha rahat bir döneme giriş yapacaktır.

Başak burcu ve yükselen başaklar 10-16 Nisan 2023 haftasında Venüs'ün burç değiştirerek ikizler burcuna geçiş yapması ile birlikte kariyer hayatlarında yenilikler ile karşı karşıya gelebilir. Kariyerlerini nasıl bir alana taşıyacakları ile ilgili fikirler alacak olan başak burçları önem verdikleri insanlar ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirecektir. Onlar farklı alanları açık kendi halinde ve daha serbest bir çalışma düzeni kurmak isteyecek ve bu yönde adım atacaktır.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 10-16 Nisan 2023 haftasında yönetici gezegenleri olan Venüs'ün burç değiştirerek ikizler burcuna geçiş yapması sonrasında hem çevresel hem de mental seyahatlere çıkmak isteyecektir. Bugüne kadar tanık oldukları durumları farklı bir çerçevede değerlendirmek keşfetmek ve gezmek onlar için hem öğretici hem de önemli olacaktır. Terazi burçlarının eğitim almak istedikleri bir alan işlerini ve gelişimlerini destekleyecek olan insanlar onların bu dönemde en büyük kazanımlarından biri olacaktır.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 10-16 Nisan 2023 haftasında enerjilerini tazelemek için fırsatlar elde edecek ve zarar gördükleri konuları geride bırakmayı seçecektir. Burç sahipleri kendilerini baskı altına hissettikleri her şey sonrasında yön değiştirmek isteyecek ve yeni bir adım atacak.