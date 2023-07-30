Yay burcu ve yükselen yay burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde bir arkadaşlarının onların biraz hoşgörüsüne ya da yardımlarına ihtiyaç duyduğunu görecektir. Fakat yay burçları için yeni günde arkadaşlarının bu isteğini gerçekleştirmek zor bir hal alabilir. Burç sahipleri yine de yaşanan durumu dengelemeye çalışacak ve tartışma çıkarmamayı hedefleyecektir. Yay burçları ve yükselen yay burçlar adına ipler yalnızca kendi ellerinde almadıkları için durumu yine de bir kavgaya dönüşme ihtimali vardır. Fakat eğer yay burçları ellerinden gelen en iyisini yaparsa bu durum onlara iyi hissettirecektir.

Yay burcu ve yükselen yay burcu yeni günde arkadaşlarıyla yaşadığı ilişkinin yanı sıra pek çok şey de yeni başlayabilir ve yeni bir adım atabilir. Onlar inançlarında ya da hayatlarında bir değişiklik yaşıyor olabilir ve bazı belirsizlikler ile baş başa kalabilirler. Burç sahipleri hayatta baş başa kaldıkları durumlarda ne yapacaklarını bilmiyor olmaları sebebiyle belirsizlikler de yaşayabilir. Bugün onların bekledikleri yanıtlar en azından önlerindeki birkaç gün içinde yüksek bir hız ile taraflarına ulaşıyor olacaktır. Burç sahipleri profesyonel kişisel ya da başka herhangi bir şekilde bazı alanlarda zirveye doğru ilerleyecek, onlar iddialı ve cesur olmalı ve bu yönde davranışlar sergilemelidir. Somut bir şey olana ve tüm bilgiler netleşene kadar yay burçları reaksiyon almamalıdır. Yay burçları dudaklarını da kapalı tutmaya çalışmalıdır. Bu durum zorlu bir yolculuğun sonu olması sebebiyle burç sahipleri sırlarını açık etmemeli ve bu duruma özen göstermelidir.

Akşam saatlerinde ise burç sahipleri yeni bir yola başlamanın hissettiği coşku ile zorluklarla kolay bir şekilde baş edecektir. Onlar kalabalığa ve tüm kuralları zıt olsa bile arzularının peşinden gitme potansiyellerine sahip bir şekilde ilerlemelidir. Onların kalpleri sabah gözlerini açtıkları zaman nereye gitmeleri gerektiğini onlara söyleyecektir.