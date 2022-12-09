Yatırım yapmak isteyene bomba fırsat! Ziraat Bankası, İstanbul ve Ankara’da dükkân satıyor! Yüzde 50 ucuza...

Ziraat Bankası, İstanbul ve Ankara’da dükkân satıyor! Yatırım yapmak isteyene bomba fırsat! Yüzde 50 ucuza... Genelde yapılan satışlar ihale usulü oluyor. Bankanın kendi internet sitesine üye olduktan sonra ilanlara ayrılan kısma girip buradan satışta olan mülkleri inceleyebiliyor ve teklif gönderebiliyorsunuz. Birçok bankanın yaptığı bu satışlarda genelde fiyatlar düşük olduğundan dolayı alım yapmak daha karlı oluyor.

En son satış bankalardan birisi de kamu bankası olan Ziraat Bankası oldu. Bankanın verdiği ilanları inceleyen kimselerin ilanları oldukça beğendiğini söyleyebiliriz. Özellikle satışa konu olan dükkanlar mağaza ya da dükkân olarak kullanmak için oldukça uygun görünüyor.

Ankara’dan Bir İlan Geldi

Ziraat Bankasının koyduğu ilanlara baktığımızda Ankara’da ki dükkânın oldukça ilgi göreceğini söyleyebiliriz. Akyurt ilçesinde bulunan dükkânın genişliği 550 metrekare, ihale başlangıç fiyatı ise 1milyon 300 bin TL. Mülkün geniş olması onu oldukça kullanışlı kılıyor. Gerek hizmet sektöründen gerekse satış sektöründen pek çok iş yapılabilir. Yine ilanda ki resimlere baktığımızda cadde üstünde olduğunu görebiliyoruz. Genelde cadde üstünde olan dükkanlar cazibe merkezi olmakta ve kısa sürede popülerlik elde etmektedir. Yani bu mülkte açılacak olan işyeri kısa süre içinde kar elde etmeye başlayacaktır diyebiliriz. Bu nedenlerle yatırımcıların bu fırsatı kaçırmamak için birbirleriyle yarışacağını tahmin ediyoruz.

İstanbul’dan Bir Dükkân Satışta

İstanbul’dan bir mülk edinmek hem kısa hem de uzun vadede yüksek kar bırakacaktır. Şehirde yoğunluk sürekli arttığından dolayı kira bedelleri de hızla yükselmektedir. Eğer sizde İstanbul içinde bir mülk edinmek isterseniz Ziraat Bankasının yeni ihaleye koyduğu dükkâna bakabilirsiniz. Sancaktepe’de bulunan bu mülk 130 metre kare genişliğe sahip. 1 milyon 200 bin liradan ihaleye açılmış durumda. Dükkânın ayrıca bir depoya sahip olması da özellikle mağaza gibi stok tutmak zorunda olan firmalar için büyük bir artı sağlayacaktır. Konum olarak fena bir noktada bulunmayan dükkânın iyi bir yatırım olacağını söyleyebiliriz.

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