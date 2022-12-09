Peugeot inanılmaz bir kampanyaya start verdi! Fiyat listesini gören tası tarağı bırakıp bayiye koşuyor!

Fiyat listesini gören tası tarağı bırakıp bayiye koşuyor! Peugeot inanılmaz bir kampanyaya start verdi! ÖTV indirimi beklenen etkiyi göstermese de otomobil firmaları yeni kampanyalar yaparak müşteri çekmeye çalışıyor. Bu markalardan biri de Fransız otomobil devi Peugeot oldu. Peugeot 208 modellerinde kampanya kapsamında 100.000 TL'ye kadar 12 ay %0 veya 150.000 TL'ye kadar 12 ay %0,99 faiz oranlı kredi desteği veriyor. Aralık ayı Peugeot 208 fiyat listesini haber24.com olarak derledik.

Aralık Ayı Peugeot 208 Fiyat Listesi

Peugeot Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5 465.000 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot Yeni 208 PRİME SELECTİON 1.2 Puretech 100hp EAT8 610.000 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot Yeni 208 ACTİVE PRİME 1.2 Puretech 100hp EAT8 613.000 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTİON1.2 Puretech 130hp EAT8 679.500 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot Yeni 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8 748.500 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 2008 ACTIVE PRİME 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel 716.000 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 2008 ACTIVE PRİME 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik 797.000 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack Benzin Otomatik 828.500 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik 871.000 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik 981.500 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 2008 ACTIVE PRİME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik 880.000 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack Dizel Otomatik 911.500 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik 935.000 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik 1.045.500 TL'den bayiden alabilirsiniz

Peugeot 208 75hp şehir içi 4.8L, şehir dışı 3.7L, ortalama 4.1L, Peugeot 208 100hp şehir içi 5.1L, şehir dışı 3.9L, ortalama 4.3L, Peugeot 208 130hp şehir içi 5.4L, şehir dışı 4.0L, ortalama 4.5L, Peugeot 208 1.5 BlueHDİ 130hp şehir içi 4.3L, şehir dışı 3.4L, ortalama 3.7L yakıt tüketmektedir.

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