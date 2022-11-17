Yastık altındaki euro'ları bozduralım mı? Diye soranlara kesin yanıt verildi! 13 gün sonra...

Ekonomi uzmanları önemli tarihler açıklayarak kurun ne olacağına dair bazı açıklamalar yaptı. Özellikle on bir gün sonra Euro manzarası çok farklı olabilir. Konuyla ilgili ekonomistlerin yorumları büyük ilgi görmekte.

Doların karşısında TL/Euro kuru değerini yitirmeyi sürdürmektedir. Dolar son günlerde Euroyu tam anlamıyla ezmişti. Bu yükselişin devam edip etmeyeceği bilinmezken son günlerdeki yükselişin süremeye devam edeceği yorumları yapılıyor.

Euro’da On Üç Gün Eşiği

Yaptığı isabetli tahminlerle öne çıkan ünlü isimlerden biri de İslam Memiş olup yatırımcıların can kulağıyla dinlediği biridir. Ünlü uzman bu noktada ayın on beşinci gününü kritik bir gelişme olarak işaret etmiştir.

Bu tarihten iki gün evvel cumhurbaşkanı ekonomi paketi açıklaması yapacak. Kur bu açıklamadan etkilenebilir. Zira enflasyon konusu da bu pakette ele alınacak. Euro kurunun hangi yönde seyredeceği burada belli olacak.

Dolar şu noktada uzak durulması gereken bir alan olarak görülüyor. Euro yakın zamanda düşüş yaşamış olsa da bu uzun süreli olmayacak.

Yatırım yapmak için bekleyenler bu gelişmeleri çok iyi değerlendirmelidir. Zira doların Euro karşısındaki üstünlüğünün uzun sürmeyeceği yorumları yapılmakta.

EURO ANLIK KUR

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