Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Kasım 2022 işçi alım ilanları!

İŞKUR Kasım 2022 işçi alım ilanları! Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... Farklı mesleklerden binlerce kişiyi iş sahibi yapmış olan İş-Kur her ay binlerce yeni ilana sitesinde yer vermektedir.

Kamuya ait birçok iş ilanı bulabileceğiniz gibi özel sektörde personel ihtiyacı olan kimselerde bu ihtiyaçlarını karşılamak için ilan verebilmektedir. İlanların sürekli güncellenmesi Türkiye’nin dört bir yanından işsiz kimselerin oldukça işine yaramaktadır.

İş-Kur Başvuru Nasıl Yapılır

Sitede yer alan ilanlara başvurmak istiyorsanız öncelikle siteye kayıt olmanız gerekmektedir. E-devlet şifreniz varsa kayıt işlemini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel birçok bilginiz e-devlet üzerinden çekildikten sonra sadece işle ilgili bilgilerinizi doldurursunuz ve artık T.C. kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifre ile siteye girebilirsiniz.

Bu noktadan sonra arama kısmını kullanarak size uygun işleri ayıklayabilirsiniz. İsterseniz yaptığınız aramayı kayıt etme imkanınızda vardır.

Bu sayede bir daha siteye girdiğinizde aramam kriterlerinizi tekrar tekrar yazmanıza gerek olmaz. Ayrıca çalışmak istediğiniz meslek kollarını seçerseniz bu kollardan iş ilanları da telefonunuza kısa mesajla iletilir.

İŞKUR Kasım 2022 işçi alım ilanları: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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