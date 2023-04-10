Sabah Onaylandı! Promosyonda 38.000 TL Ödeme Yapılacak

Gündemden düşmeyen Promosyonlarda yeni rekor kırıldı. Tam olarak 38 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Sabah onaylandı. Promosyon ücretlerinde gelişmeler devam ediyor. Son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Milyonlarca çalışan promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Gerek kamu çalışanı gerekse emekliler tarafından yakından takip edilen promosyonda son dönem enflasyonun yükselmesi ve maaşlarında bu oranda zamlanması nedeni ile promosyon ödemeleri artıyor. Başvuru yapılması halinde kamu çalışanlarının yanı sıra emeklilerde bankalardan promosyon alabilecek. Bu sabah anlaşma sağlandı. Tek seferde 38 bin lira tutarında promosyon ödenecek.

Emekli ve çalışanlar tarafından bankaların Nisan ayı promosyonları merak ediliyor. Banka promosyonlarında her ay güncelleme yapılıyor. Emeklilere sunulan promosyon tutarları her geçen gün artıyor. Kamu çalışanları ise çalıştıkları kurum ile bankalar arasında masaya oturarak alınabilecek promosyon tutarları konuşuluyor. Güzel haber Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü’nden geldi. Üniversitede çalışanlara uzun süren pazarlıklar sonucu yapılan promosyon görüşmelerinde rekor tutar belirlendi. Nisan ayında tek seferde ödenecek promosyon tutarı tam olarak 38 bin lira olarak belirlendi.

Üniversite Çalışanları İle 38.000'lik Yeni Promosyon Anlaşması Yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde çalışan personel için promosyon görüşmesi uzun süreden beri devam ediyordu. Banka ile yapılan promosyon görüşmesinde rekor karar çıktı. Rektörlük ile banka arasında yapılan görüşme sonucunda üniversite çalışanlarına Yapı Kredi Bankası ile 4 yıllık promosyon sözleşmesi yapıldı. Promosyon duyurusu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Yapılan duyuruda uzun zamandan beri devam eden Rektörlük ile banka arasında promosyon görüşmeleri nihayet sona erdi. Görüşme sonucunda Yapı Kredi Bankası ile Rektörlük arasında anlaşmaya varıldı. 4 yıllık promosyon sözleşmesi ile tek seferde personele 38 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.