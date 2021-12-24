Yaşlı Vatandaşlarımız 1.000 TL Ödeme Alabilecek! Başvuru Yapan Herkes!

Çalışma engeli olmayan herkes mevcut bulunan durumlarını atlatmak için ve gelecekte geçirilen zamanı garantiye almak için herkes çalışma hayatında yer alıyor.

Bu çalışma hayatının en büyük motivasyon kaynağı emekli olunca ailelerine ve kendilerine bakım sağlamak ve zaman ayırmaktır. Peki devletin emekliler için yapmış olduğu yardımlar nelerdir? Yaşlılık maaşı nasıl alınır? Detaylar haberimizde…

Herkesin tek amacı hayallerine kavuşmaktır. Emekli olabilmek adına belirli bir hizmet süresi ve hizmet limitini tamamlamış olmak gerekiyor. Ayrıca belirli bir süre içinde pirim ödemelerinin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bazı vatandaşlarımız iş hayatında yıllarını harcamış olsa bile emeklilik için hak kazanamıyor. Bu durumlarda ilk akla gelen bankalar, bu tür vatandaşları desteklemeye devam etmektedir.

Emekli Olamayan Vatandaşlarımız Mağduriyet Yaşamıyor!

65 yaşını tamamlamış olan fakat emekliliği gerçekleşmeyen vatandaşlarımız SGK tarafından karşılaşabilecekleri mağduriyetleri önlemek için yaşlılık maaşı almaktadır. Bu maaşı alabilmek için vatandaşlarımızın bazı şartları sağlamış olmaları gerekiyor. Bu koşulların sağlanabilmeleri için belirli bir yaşı tamamlamış olmak gerekir.

Ayrıca SGK’dan herhangi bir şekilde maaş almıyor olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda başvuru yaptığınız zaman herhangi bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışmıyor olmak gerekmektedir. Emekli olmayan vatandaşlarımıza devlet pek çok iş imkânı sunuyor. 65 yaşını doldurmuş emekli vatandaşlarımıza SGK tarafından karşılaşabilecekleri mağduriyetleri önlemek için de yaşlılık maaşı imkânı sunuyor.

Yaşlılık Maaşı Almak İçin Hangi Şartlar Gerekir?

Yaşlılık maaşı alabilmenin yaş sınırı veya vatandaşın çalışmaya başlama ve sigorta başlangıç primine göre değişiklik göstermektedir. Vatandaşlarımız emekli olabilmek için belirli bir süre iş hayatında olarak pirim gün ödemeleri gerçekleştirir ve belli bir yaşı tamamlar. Bu kapsamda vatandaşlara 1.000 TL ödeme yapılıyor.

Örneğin 8 Eylül 1976 tarihinden önce sigortası bulunan kadın vatandaşlarımız 50, erkek vatandaşlarımız ise 55 yaşlarını tamamladığı takdirde ve 5 bin pirim günü ödemesine sahip olan kadın vatandaşlarımız 20 erkek vatandaşlarımız ise 25 yıllık sigortası olduğu takdirde, en az 5 bin pirim günü ödemesine sahip olan vatandaşlarımız yaşlılık maaşını alabilme hakkını kazanmış oluyor. İlk kez 8 Eylül 1999 tarihinde ve 30 Nisan 2008 tarihi içerisinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlamış olan vatandaşlarımız yaşlılık maaşı için kadınlar vatandaşlarımız 58 erkek vatandaşlarımız 60 yaşında olması gerekiyor. Ayrıca 7 bin pirim ödeme gününe sahip olması gerekmektedir. Ek olarak 25 yıllık sigortası bulunan vatandaşlarımızın da 4.500 pirim ödeme gününe sahip olması gerekmektedir.