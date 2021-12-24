Omicron Yayıldıkça Küresel Havayolları 2.000 Uçuşu İptal Etti

FlightAware web sitesine göre, küresel havayolu taşıyıcıları, yayılan koronavirüs Omicron varyantı tatil seyahatini etkilediğinden bugüne kadar 2.000'den fazla uçuşu iptal etti.

Bu arada, Güney Afrika, Omicron varyantı tarafından yönlendirilen dördüncü bir vaka dalgası tarafından vurulmasına rağmen, bir dizi koronavirüs kaldırımını hafifletti ve enfekte bir kişiyle yakın temasa giren herkes için temas takibi de kaldırıldı.

Tayland, ilk Omicron kümesini kuzeydoğudaki Kalasin eyaletinde bildirdi ve 21 enfeksiyonun bu ayın başlarında ülkeye seyahat eden Belçikalı bir çiftten kaynaklandığını söyledi.

Avrupa'da, İtalya açık havada zorunlu maskeleri yeniden uygulamaya koydu ve Yunanistan insanlara içeride ve dışarıda yüz maskeleri takmalarını emretti. Güney Amerika'da Ekvador, Noel tatillerinden hemen önce küresel olarak artan koronavirüs enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için neredeyse herkes için aşıları zorunlu hale getirdi.

İşte Cuma gününün son gelişmeleri:

Şili dördüncü COVID-19 aşı dozunu verecek

Agence France-Presse haber servisi, Şili'nin vatandaşlarına Şubat ayından itibaren yüksek riskli kategorilerden başlayarak dördüncü bir koronavirüs aşısı dozu sunacağını bildirdi.

İlk aşıyı sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar yapacak.

Sağlık Bakanı Enrique Paris, çalışmaların virüsle savaşan antikor düzeylerinin son dozdan altı ay sonra düştüğünü gösterdiği için kararın alındığını söyledi.

Güney Amerika ülkesi 1,7 milyondan fazla koronavirüs enfeksiyonu kaydetti ve son 24 saatte 54 ölümle yaklaşık 39.000 ölüm yaşadı.

Küçük kalabalıklar Beytüllahim'de İsa'nın doğumunu kutluyor

İncil'deki Bethlehem kasabası, koronavirüsün gölgesinde ikinci Noel Arifesini kutluyor.

Küçük kalabalıklar ve gri, kasvetli hava, Cuma günü İsa'nın geleneksel doğum yerindeki kutlamaları ıslattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya giden yabancı ziyaretçilerin ana giriş noktası olan İsrail'in neredeyse tüm hava trafiğini yasaklaması, uluslararası turistleri iki yıl üst üste uzak tuttu.

Ekümenik Patriğin virüs testi pozitif çıktı

Dünyanın Doğu Ortodoks Hıristiyanlarının ruhani lideri Ekümenik Patrik I. Bartholomeos'un COVID-19 testi pozitif çıktı ve hafif semptomlar gösteriyor.

İstanbul merkezli Patrikhane Cuma günü yaptığı açıklamada, 81 yaşındaki ve yakın zamanda kalp ameliyatı olan Bartholomew'in aşılarının tam olduğunu söyledi. "Genel durumu iyi" diye ekledi. Patrik, insanları aşılarını yaptırmaya ve doktorların tavsiyelerine uymaya çağırdı.