Yaşlı Vatandaşlar İçin Ödeme Yapılacak! Başvuruda Bulunanlara Verilecek…

Çalışma hayatındaki amaç, gelecekte emeklilik hayatında hem kendisine hem de ailesine bakmak ve zaman ayırmaktır. Bu noktada vatandaşın yanında devlet olarak emeklilere yardımlar sağlanıyor.

Çalışma hayatında rutin olarak çalışarak ihtiyaçların karşılan birçok kişi hedeflemiş olduğu hayallerini gerçekleştiremiyor. Emekli olmanın ilk şartı belli bir hizmet süresini doldurmanın yanı sıra yaş kriterini de karşılamak gerekir. Hizmet süresine tamamlarken prim ödemelerinin de gerçekleştirilmesi önem arz eder. İş hayatında yıllarını vererek çalışılmasına rağmen bazen emeklilik hak edilemiyor. Olumsuz bir durum olsa da bu gibi durumlarda bankalar emekli olmak isteyen vatandaşlara yardımcı oluyor. Emekli olma konusunda destek banklardan geliyor.

Emekli Mağduriyetine Bankalar Gideriyor

65 yaşına kadar çalışma hayatında bulunmasına rağmen emekli olma noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar, SGK tarafından mağduriyetleri giderilmesi açısından yaşlılık aylığı ödemesi yapıyor. Bu aylığa hak kazanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartların en başında belli bir yaşı tamamlamak gerekiyor.

Belli bir yaşı tamamlamanın yanı sıra Sosyal güvenlik kurumundan her hangi bir şekilde maaş almıyor olması gerekir. Başvurunun yapıldığı anda ise bir işyerinde çalışmıyor olması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Emekli olamayan vatandaşlar için devlet birçok noktada destek sağlıyor. 65 yaşını tamamlayan fakat emekli olamayan kişilere kurum tarafından yaşlılık aylığı ödeniyor.

Yaşlılık Maaşı Almak İçin Gereken Şartlar

Yaşlılık maaşı alabilmek için yaş sınırında sigorta başlangıcı dikkate alınarak hesaplanması yapılır. Sigorta giriş tarihi emeklilik için aranan ilk kriterdir.

8 Eylül 1976 tarihi dikkate alındığında, bu tarihten önce sigortalı olarak çalışan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında 5 bin prim günü ödemesi yapıldığında 20 ve 25 yıllık çalışma süresi tamamlandığında emeklilik hakkı kazanılıyor.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yaparak çalışma hayatına atılanlar emekli olabilmek için kadınlarda 58 yaş, erkeklerde ise 60 yaş gerekiyor.