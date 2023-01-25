Eski ve yeni emekliye müjde! Emekli maaşını alan vatandaşlara Cumhurbaşkanı tarafından onay verildi

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda artık emekli maaşlarına kamu bankaları üzerinden alan vatandaşların paraya ihtiyacı olmayacak. Emekli maaşı alan yeni ve eski olan tüm emekliler cumhurbaşkanlığı destekli olarak devletten düşük faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ödeme alabilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden işlemler gerçekleştirilecek ve ödemeler hızlı bir şekilde kredi olarak 50.000 TL limitle kullandırılacaktır.

Emekli maaş hesabına kredi...

Devlet destekli olarak verilen bu Kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde banka tarafından verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar emekli maaş hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte bankaların kendi mobil uygulamalarına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu emekli kampanyası ile birlikte vatandaşlara 50.000 TL ödeme verirken 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte de işlemlerini gerçekleştireceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı destekli olarak verilecek bu Kredi kampanyalarından faydalanacak olan kişilerin daha önce bankalardan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda Kredi ödemeleri kişilerin banka hesaplarına yapılmaktadır.