Yasin Malik'in Yolculuğu: Silahlı Keşmir İsyancısından Gandizm'e

Kalaşnikof tüfeği tutmaktan Mahatma Gandi'nin kendini itiraf eden bir takipçisi olmaya kadar, efsanevi Keşmirli isyancı lider Yasin Malik'in son 30 yıllık hayatı, tartışmalı bölgedeki Hint yönetimine karşı bir mücadele olarak kaldı.

56 yaşındaki Malik, suçunu itiraf ettiği bir terör finansmanı davasında suçlu bulunduktan sonra geçen hafta ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Malik, Hindistan yönetimindeki Keşmir'de, on yıllardır süren çatışmaya barışçıl bir çözümü savunan ve devam eden anlaşmazlığın Güney Asya'da barış ve kalkınma için oluşturduğu tehlikeler konusunda uyaran kilit ayrılıkçı liderler arasında yer alıyor.

Malik, hem Hindistan hem de Pakistan'dan bağımsız bir Keşmir devletini savunan ve her biri Himalaya bölgesinin bazı kısımlarını yöneten, ancak tamamını talep eden bir grup olan Cammu ve Keşmir Kurtuluş Cephesi'ne (JKLF) başkanlık ediyor.

JKLF, Hindistan hükümeti tarafından 2019'da "ayrılıkçı ideolojileri" nedeniyle yasaklanan birkaç ayrılıkçı grup arasındaydı. Yasağı, çoğu hapiste kalmaya devam eden ayrılıkçılara ve isyancılara karşı yaygın bir baskı izledi.

O yılın ilerleyen zamanlarında, Başbakan Narendra Modi'nin yeniden iktidara seçilmesinden kısa bir süre sonra, Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi hükümet, Hindistan tarafından yönetilen Keşmir'i özel statüsünden çıkardı, iki federal bölgeye böldü ve binlerce Keşmirlinin tutuklandığı ve hapsedildiği vadide benzeri görülmemiş bir güvenlik kapatma uyguladı.

Malik'in mahkumiyeti, Modi hükümetinin Keşmirli özgürlük yanlısı grupları liderlikten yoksun bırakma yönündeki son çabası olarak görülüyor – Hindistan'ın 2019 hamlelerinin arkasındaki hedeflerden biri.

Silaha sarılmak

Malik, 1966 yılında Hindistan yönetimindeki Keşmir'in ana şehri Srinagar'ın kalbindeki Maisuma'da doğdu. Bölgenin özel statüsünün iptal edilmesinden önce Maisuma, Hindistan karşıtı acımasız protestoları nedeniyle "Keşmir'in Gazze'si" olarak biliniyordu.

Malik için belirleyici an, Hindistan hükümetinin, son yetmiş yılın çoğunda bölgeyi yöneten Hindistan yönetimindeki Keşmir'deki Hindistan yanlısı ana siyasi parti olan Ulusal Konferans ile gizli anlaşma yaparak meclis seçimlerine hile karıştırmakla suçlandığı 1987'de geldi.

Bu seçimde Malik, Hindistan'dan ayrılmak için referandum talep eden partiler topluluğu olan Müslüman Birleşik Cephe'nin (MUF) liderlerinden biri olan Muhammed Yusuf Şah için kampanya yürütüyordu. Analistler, anketlere hile karıştırıldığında MUF'un zafere giden yolda olduğunu söylüyor.