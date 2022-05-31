Turistik Yerler Rus Ziyaretçiler Olmadan Yaza Hazırlanıyor

Avrupa'nın önemli turistik yerleri, Ukrayna'ya yönelik savaş ve Moskova tarafından atılan adımlar nedeniyle büyük ölçüde Rus ziyaretçilerden yoksun bir yaz sezonu için hazırlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkeleri cezalandırmaya çalıştı. 4 Nisan'da, Rusya ile Avrupa Birliği'nin "düşmanca" üyeleri arasında, Ukrayna'yı işgalinden sonra Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayan 2006 vize kolaylaştırma anlaşmasının bazı yönlerini askıya aldı.

Ertesi gün Putin, Rusları "tehlikeli" Avrupa ülkelerine seyahat etmemeye çağıran bir seyahat tavsiyesi yayınladı. Bunun yerine Hindistan, Türkiye, Sri Lanka ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirmeyi veya yaptırım uygulamayı reddeden diğer ülkelere gitmelerini önerdi.

Yine de, Yunanistan'da birçok otelci ve hükümet, turizmin beklentileri konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Girit'teki Atlantica Caldera Sarayı'nın genel müdürü Manolis Elpidis, "Otelimizde Rusların yerini çoğunlukla İngiltere pazarından müşteriler aldı" diyor. "Sezon çok iyi başladı. Aynı hızda devam ederse ve diğer engeller ortaya çıkmazsa, iş dünyası 2019 seviyelerinin yüzde 80'ine kolayca ulaşacak "diyor.

Yunan hükümeti tarafından, geçen yıl turizmin pandemi öncesi seviyelerin yüzde 60'ına geri döndüğü gerçeğine dayanarak belirlenen hedef budur.

Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre, Yunanistan'da Ruslar geçen yıl gelenlerin sadece yüzde 0,8'ini ve makbuzların yüzde 1,1'ini oluşturuyordu.

"Yunanistan çok yüksek talep gören bir destinasyon. Birçok ülkede tercih edilen destinasyondur, "dedi Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki, El Cezire'ye. "Milletlerin çeşitlendiğini görüyoruz, bu da diğer ülkelerden daha fazla gelen turizme sahip olduğumuz anlamına geliyor."

Yunanistan sadece pandemi öncesi seviyelere yaklaşan gelişleri görmüyor; gelirde bir artış görüyor.

"2021'de seyahat başına ortalama harcamada 2019'a kıyasla yüzde 27'lik bir artış var. Bazı insanlar pandemi nedeniyle [2020'de] seyahat etmemiş olabilir ve tasarrufta daha fazla paraya sahip olabilirler, bu yüzden bunun devam eden bir eğilim olup olmadığını görmemiz gerekecek "diyor Zaharaki.

Yunanistan, bu yıl düşük gelirli haneler için iç turizmi sübvanse etmek için 71 milyon avro (76,2 milyon dolar) harcayacak ve bu rakam geçen yıl harcadığından 31 milyon avro daha fazla. Zaharaki, bunun Rusların 2021'de orada harcadığı 115 milyon avroluk (123,4 milyon dolar) kaybın telafi edilmesine yardımcı olacağına inanıyor.

Türkiye mücadeleye hazırlanıyor

Bu arada, Türkiye, savaşta tarafsız kalma girişimlerine ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkmasına rağmen, sert bir şekilde vurulmaya hazırlanıyor.

Rus turistler için dünyanın en büyük destinasyonu olan Türkiye, geçen yıl dört milyon Rus ziyaretçi aldı ve bu yıl altı milyon umuyordu, ancak şimdi olası iki milyon ve turizm gelirlerinde 3-4 milyar dolarlık bir kayıp öngörüyor. Bunun nedeni, yaptırımların Rusların harcama gücünü köreltmiş olmasıdır.

Türk hükümeti, Ruslara hitap eden konaklama işletmeleri için 300 milyon dolarlık kredi sıraya koydu. Devlet havayolu şirketi Moskova'ya uçuşları artırdı.

Bu, Kiev'de bazı sıkıntılara neden oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Yunanistan'ın devlet yayın kuruluşu ERT'ye verdiği demeçte, "Bir yandan Türkiye arabulucu olarak hareket ediyor ve Ukrayna'yı önemli adımlarla destekliyor, diğer yandan da örneğin Rus turizmi için aynı anda birkaç turizm rotası hazırlıyor" dedi. "Bu şekilde başa çıkamazsınız, bu bir çifte standarttır."