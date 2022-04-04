Yasak Elma'ya Cansel Elçin Katılıyor!

Pazartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisi 5. sezonunda yeni bölümlerini ekranlara taşıyor. Bir süre önce dizinin 6. sezonu için karar alındığı bilgisine ulaşılmış ve konu hakkında hazırlıklar yapılmıştı. Şevval Sam ve Eda Ece tarafından başarılı performanslar sergilenen dizide Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay da başrollerde bulunuyor.

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez diziye son olarak Handan karakteri ile katılım göstermiş ve bu haber ile sevenlerini mutlu etmişti. Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'in oyuncu kadrosuna dahil olması ile birlikte hikayeye heyecan gelmiş ve senaristler seyirci kitlesine bir sürpriz yapmıştı. Yapılan bu sürprizden sonra senaristlerden yeni bir hamle geleceği bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Uzun soluklu dizi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosuna usta bir oyuncunun daha dahil olacağı öğrenildi ve bu isim Cansel Elçin olarak açıklandı.

İlerleyen bölümlerde Yasak Elma dizisinin seyirci kitlesi ünlü oyuncu Cansel Elçin ile dizide karşılaşacak. Cansel Elçin Handan karakteri ile ilişkili olan bir kişi olarak dizide yer alacak ve yalnızca 2 bölüm boyunca hikayede performans sergileyecek.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin bu şekilde Yasak Elma dizisinin setinde rol alan oyuncular arasına katılım gösterecek. Şebnem Dönmez tarafından hayat verilen Handan karakteri ise senaryoya göre parasız kaldığı için kızı Kumru üzerinden eski eşinin hayatına girmeye çalışıyordu.

Handan karakteri gelişmesi sonrasında Cansel Elçin'in diziye nasıl bir katkıda bulunacağı ise merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Yasak Elma dizisinin mayıs ayı sonunda sezon finali yapması bekleniyor ve yaşanacak olan gelişmeler takip ediliyor. Seyirci kitlesi ise Yıldız ile Doğan arasındaki ilişkinin bozulmamasını istiyor ve konu hakkında çok sayıda paylaşım gerçekleşiyor.