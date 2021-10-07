Yasak Elma Yıldız Eski Günlerdeki Gibi Olacak!

Beşinci yeni sezonu ile televizyon ekranlarında yayın hayatına devam eden Yasak Elma isimli dizi başarılı bir dönem geçirmekte. Dizi, son bölümünde reyting oranlarında bir sıçrama yaşamış ve gelişmeler merak konusu olmuştu. Reyting oranlarında yükseliş yaşanması yeni sezonun başarılı bir şekilde geçeceğine dair mesajlar da vermiş oldu.

Nesrin Cavadzade tarafından hayat verilen Şahika karakterinin hikayeye veda etmesi ardından diziye gösterilen ilginin azalması bekleniyor ve konu tartışılıyordu. Fakat ilk bölümlerde yaşanan sorunlar geride kaldı ve yapım toparlandı. Oyuncu kadrosuna yeni katılan isimler ile birlikte dizi farklı bir yöne evrilirken yeni gelişmeler de merak konusu oldu. Çağatay karakterinin Kumru ile birlikte olup Yıldız’ı aldatması ise yeni sezonda işlenen konular arasında yer aldı.

Eda Ece tarafından hayat verilen Yıldız karakterinin gerçekleri öğrenip saf hallerini bir kenara bırakması ile dikkat çeken bir gelişme oldu. Ender ile işbirliği yapacak olan sevilen karakter Yıldız, Kumru’yu hedefine alacak ve hikaye hareketlenecek. Diğer taraftan Kumru’nun babası olan Doğan da boş kalmayacak ve bazı hamlelerde bulunacak. 5. Sezonu ile yayın hayatına devam eden dizinin, Yıldız karakterinin eski haline dönmesi ile reyting oranlarında bir artık yaşayacağı da tahmin edilmekte.

Sevilen dizinin 115. Bölümü itibarıyla Yıldız karakteri önemli değişimler yaşayacak ve eski haline dönerek dikkatleri üzerinde toplayacak. Seyirci kitlesi ise konu hakkında önemli açıklamalar yapıyor ve Yıldız’ı güçlü görmek istediklerini söylüyor. Yıldız, eşi Çağatay ile Kumru arasındaki ilişkiyi öğrenecek ve saf halini bırakacak. Güçlü kadın duruşu ile ekranlarda yer alacak olan Yıldız karakteri Ender ile işbirliği yaparak adeta eski günlerindeki gibi davranacak. Yeni bölüm itibarıyla yeni bir izlenim verecek olan Yıldız karakteri merak içerisinde bekleniyor.