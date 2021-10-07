Covid-19 Vakaları Arttı! Durum Çok Kötü

Vaka sayılarında artışa dikkat çeken Solunum Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Pandeminin aşısızların pandemisi haline geldiği konusuna vurguda bulunan Kömürcüoğlu, açıklamaları ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bunun yanı sıra son zamanlarda koronavirüs vakalarında çocuk ve genç hasta sayısında da artış yaşandığı ifade edildi. Tam doz koronavirüs aşılarının yaptırılıp tedbirlere uymaya devam edildiği sürece bahar aylarının çok daha rahat geçeceği de söylenildi.

Salgın döneminde Türkiye’deki genel kısıtlama tedbirlerine son verilmesi ardından vaka sayılarının yüksek riskli seviyede seyretmeye devam ettiği belirtildi.

Okulların açılmasıyla birlikte son zamanlarda özellikle 17 yaş altı olan genç- çocuk hasta sayısında artış yaşandı ve toplam hastaların yüzde 25’ine ulaştığı öğrenildi. Konu hakkında, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu önemli açıklamalar yaptı ve pandemi döneminin aşısızların salgını olarak devam ettiği ile ilgili noktalara vurguda bulundu.

Kömürcüoğlu, hastanelerde yoğun bakım yatışlarının ve vefat sayısının aşı olmayan vatandaşlar arasında yoğunlaştığını bildirdi. Tam doz koronavirüs aşısı olanların ise hastalık geçirmesi durumunda hafif ya da ayakta geçirdikleri ve koronavirüs aşılarının ölüm ile ağır hastalığı önlemede yüzde 90 üzerinde etkili olduğu söylenildi.

Soğuk havalarda ve kış aylarında koronavirüs hasta sayılarında artış sayılarında artış olduğu ile ilgili vurguda bulunan Kömürcüoğlu, aşı olma ve maske takma çağrısı da gerçekleştirdi. Diğer taraftan, beklenilmeyen bir mutasyon ile karşılaşılmazsa ve aşılama süreci aynı hız ile devam ederse bahar aylarını çok daha rahat bir şekilde geçireceğimiz de bildirildi.

Kış mevsimine giriş yapılması ve yazlıklardan şehre dönüş ile birlikte kapalı alanlar başta olmak üzere bulaş riskinde artış olabileceği konusuna da vurguda bulunuldu. Bu sebeple tam doz aşı olunması gerektiği ve kapalı alanlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği şeklinde bilgiler paylaşıldı.