Yasak Elma Yeni Sezon Çekimleri Başladı!

Fox TV ekranlarında oldukça uzun bir süredir seyirci karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin oyuncularının sette buluştuğu bilgisine ulaşıldı. İzleyici kitlesi bu haber karşısında “Yasak Elma nihayet sete çıktı” şeklinde yorumlar gerçekleştirirken konu hakkında detaylar da merak edildi. Oyuncu kadrosu, yaklaşık olarak 3 ay boyunca tatil yapmış ve çekimlere ara vermişti. Uzun soluklu bir ara sonrasında sette bir araya gelen Yasak Elma ekibi, yeni sezon çekimlerini gerçekleştirecek.

Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin 5. sezon için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşılırken ekranlara gelecek yeni bölümlerde de büyük yeniliklerin yaşanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde projede art arda ayrılıklar yaşanmış ve yaşanacak olan yeni gelişmeler de merak konusu olmuştu. Pek çok oyuncunun dizi ekibine veda etmesi ardından yeni oyuncular diziye katılım gösterdi ve proje izleyici karşısına çıkmak için hazırlandı.

Mucize Doktor isimli başarılı dizi projesinde rol alan Murat Aygen ile birlikte Yasmin Erbil, Gizem Denizci ve Biran Damla Yılmaz gibi pek çok başarılı oyuncu da ekibe katılmıştı. Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, son olarak Baraj isimli dizide Nehir karakterine hayat vermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Yılmaz'ın Yasak Elma'da ise yalının yeni komşusu Kumru’yu canlandıracağı bilgisine ulaşıldı.

Gizem Denizci’nin ise Gülnaz karakteri ile Yasak Elma’da yer alacağı öğrenilirken Biran Damla Yılmaz, Kumru karakteri ile ortalığı bir hayli karıştıracak.

Yasak Elma, eski ve yeni oyuncuları ile beraber bugün sete çıktı ve yeni sezon için çalışmalara start verildi. İzleyici kitlesi, Yasak Elma'nın yeni sezonunu merak ve heyecan içerisinde beklerken yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümlerinde babasının ölümüyle sarsılan Çağatay ile eşi Yıldız'ın arasındaki gerginlik konu edinecek.