Halka Dizisinin Senaristinden Yeni Dizi Müjdesi!

2018 yılında TRT 1 ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan Halka isimli televizyon dizisi projesi, sıra dışı konusu ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Levent Cantek, projenin senaristliğini üstlenmiş ve ortaya çıkardığı yapım ile de ilgiyle karşılanmıştı. Levent Cantek’ten bu defa yeni bir dizi müjdesi geldi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Aksiyon türünde yayın hayatına başlayan Halka dizisinin başrollerinde Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Nazan Kesal ve Hazal Subaşı yer alıyordu. Birbirinden farklı hayatlara ve karakterlere sahip olan Cihangir ile Kaan karakterlerinin hayatını anlatan dizi, seyirciler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Dizide iki adam, kader sandıkları ve rastlantı olarak düşündükleri bir komploya karşı omuz omuza mücadele veriyordu. 19. bölümüyle final kararı alarak televizyon ekranlarına veda eden dizi, konusu ile ilgi çekmeyi başarmıştı.

Projenin senaristi olan Levent Cantek’ten yeni dizi müjdesi geldi ve detaylar merak edildi. Ünlü senaristin oldukça etkileyici bir hayat hikayesine sahip olan Otello Kamil'in hayatını anlatan bir dizi yazdığı bilgisine ulaşıldı.

Projenin çekimlerinin Ekim ayında başlayacağı öğrenilirken 8. bölüm olarak planlandığı da ifade edildi. Uluslararası dijital platformlardan birinde önümüzdeki yaz yayınlanacağı belirtilen dizi, ilgi ile karşılandı. Dizinin yapımcılığının ise Barbaroslar ve Payitaht Abdülhamid gibi başarılı projelere imza atan Es Film tarafından üstleneceği açıklandı.

Otello Kamil Kimdir?

Otello Kamil’in gerçek ismi Kamil Rıza Bey’dir ve kendisi Türkiye'ye Shakespeare'i tanıtmış olan tiyatrocu olarak bilinmektedir. Oyuncu, Othello rolünü defalarca oynamıştır ve bu sebeple bu adı almıştır. Ünlü isim, ilk kez Vatan Yahut Silistre oyununda Abdullah Çavuş karakterine hayat vermiş ve bu şekilde sahneye çıkmıştır. Çanakkale Savaşı'na da katılan ünlü isim, Romanya cephesine gönderilmiş ve savaş sonrasında bir topluluk kurup turneler düzenlemek istemiştir.