Yasak Elma 6. Sezon Hazırlığına Başladı

Televizyon ekranlarının en entrika dolu dizileri arasında yer alan Yasak Elma’da 5. sezonun bitmesine yakın yeni sezon hazırlıklarına başlandığı bilgisine ulaşıldı. Projenin dün akşam ekranlara getirdiği yeni bölümü ile reyting oranlarını yükselttiği bilgisine ulaşılırken birçok sezonunun daha çekileceği şeklinde yorumlar yapıldı.

Dün akşam 127. yeni bölümünü ekranlara taşıyan Yasak Elma ortalamanın üzerinde izlenme oranları aldı ve ikincilik koltuğuna oturdu. Projenin yapım şirketi olan Med Yapım'ın patronu Fatih Aksoy'un 200. bölümü görerek adeta bir rekor kırmaya hazırlık yaptığı Yasak Elma dizisi izlenme oranları ile oyuncu kadrosunu ve kamera arkası ekibini mutlu etti.

Bir süre önce dizi izleme oranlarını düşürmüştü fakat dün akşam ekranlara gelen bölümü ile dizinin tahtına yeniden kavuştuğu şeklinde yorumlar gerçekleşti. Bu durum da dizi ekibinin yüzünü güldürürken projenin de ne kadar başarılı olduğunu da ortaya koymuş oldu. Bazı zamanlarda dizi saçma bölümleri nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalsa da çoğu izleyici kitlesi diziyi izlemeye devam ediyor.

Projede büyük bir değişim yaşandığı da görüldü ve bazı oyuncunun projede artık olmayacağı söylenildi. 4.sezon sonlarına doğru oyuncu kadrosuna dahil olan ve sergiledikleri oyunculuk performansıyla kısa süre içerisinde izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başaran Ece Dizdar'ın dizi hikâyesinde bulunmayacağı öğrenildi. Ece Dizdar Yasak Elma dizisinde Feyza karakterine hayat veriyor ve projede önemli bir rol üstleniyordu. Bunun yanı sıra projede yaşanan ayrılığın Ece Dizdar ile sınırlı kalmadığı da açıklandı.

Nihan Aypolat isimli oyuncunun da dizi ekibine veda edeceği belirtildi ve Arzu karakterini canlandıran oyuncunun ayrılışının hikayede önemli bir nokta olarak görüleceği söylenildi. Seyirci kitlesi artık Yasak Elma dizisinde meydana gelen değişimlere şaşırmıyor ve gördükleri her şeyi normal karşılayarak projeyi izliyor.