Hamile Hemşireye Saldırıda Tutuklama Kararı Alındı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde meydana gelen üzücü olayda kan alma işlemi sırasında 24 yaşındaki Gülhan D. isimli hemşire, hasta ve hasta yakınları tarafından darp edilerek gündemde yer almıştı. Adeta kan donduran bir şiddet olayına sahne olan hastane, Türkiye'yi üzüntüye boğdu ve konu hakkında detaylar merak edildi.

Hamile olan hemşire Gülhan D.’yi darp ettikleri öne sürülen Hüseyin K. ve Rıdvan K.'nin çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı bilgisine ulaşıldı darp edilen hemşirenin teyzesi de önemli açıklamalarda bulundu. Teyze, yeğeninin başına bir şey gelebileceğini, onun çok acı çektiğini ve kendilerinin ise şahısları Allah'a havale ettiklerini belirtti.

Pazartesi günü Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda 6 haftalık hamile hemşire olan Gülhan D., hasta yakınları tarafından şiddet görmüştü. Rıdvan K.’nin koşarak 6 haftalık hamile olan 24 yaşındaki hemşirenin yüzüne uçan tekme attığı belirtildi.

İki saldırganın atılan tekmelerden dolayı yere yığılan 24 yaşındaki hemşireye saldırmaya devam ettikleri belirtildi ve hemşirenin hamile olduğunu söylemesine rağmen saldırmayı sürdürdükleri açıklandı.

4 kişiden şikayetçi olan 24 yaşındaki hamile hemşire, yaşadığı olay ile Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Baba ve oğul olan Rıdvan K. ile Hüseyin K.’nin gözaltına alınmaları sonrasında çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandıkları da ifade edildi.

24 yaşındaki hemşirenin eşi ve teyzesi de sağlık sendikaları hastanenin önünde saldırıya tepkilerini dile getirmeyi ihmal etmedi. Teyzesi, olaya çok üzüldüklerini açıklarken yeğeninin çok acı çektiğini, hemşirelerin herkesten kan aldıklarını ve hastaların sanki hemşireler suç işlemiş gibi saldırdıklarını ve bunun büyük bir yanlış olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hemşire ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası Başkanı Yunus Şimşek, sağlıkta şiddet terörün her gün yaşanmakta olduğunu belirtti.