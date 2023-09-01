Ev hanımları devletin sunduğu emeklilik hakkında isteğe bağlı sigortalılık ve bireysel prim düzenlemesi ile yararlanabilecek. Kendi primini ödeyerek emeklilik hakkı kazanacak olan ev hanımları için şartlar esnetildi. Devletin erken emeklilik sisteminde yaşa bağlı emekli olma şartını tamamen kaldırılması ile ev hanımları için de yeşil ışık yakıldı.

İş hayatında aktif olarak yer almayan fakat 25 yıllık evliliği bulunan ev hanımları hayalini gerçekleştirebilecek. Ev hanımları için tanınan bu fırsat isteğe bağlı sigortalılık kapsamında değerlendirilebilecek. Herhangi bir pozisyonda çalışmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan ev hanımı bu sistemi değerlendirebilecek.

YAŞ ŞARTINA DİKKAT!

Ev hanımlarını emekli yapacak olan sistemde prim ödeme esası öne çıkıyor. Emeklilik yaşı ve gün sayısına göre emekli olabilme hakkı sunuluyor. Ev hanımlarının çalışmadan emekli olabilmesi için en önemli konu evlenme süresidir. 1995 yılı öncesinde resmi nikahı bulunan ve 25 yıldır bu evliliğe sürdüren ev hanımları bu hakkı kullanabilecek.

25 YIL EVLİ KALMA ŞARTI!

1970 yılı öncesinde doğmuş olan en az 50 yaşında olan ev hanımları 25 yıllık evliliğini sürdürdüğünde emeklilik için başvuruda bulunabiliyor. Herhangi bir çalışma öyküsü bulunmayanlar doğum borçlanması, geçmiş çalışma sürelerinin borçlanması veya yurt dışı ikamet etme borçlanması gibi sebeplerle emeklilik hakkını kazanabilecek.

ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLUNABİLİR!

Devletin yasalarla belirttiği emeklilik için gerekli olan prim gün ve emeklilik yaş şartını karşılayan tüm ev hanımları sigortalı olmasa dahi bu mevzuattan faydalanabilecek. İsteğe bağlı sigortalılık hakkını kullanarak her ay bir işyerinde çalışıyormuş gibi SGK'ya prim ödemesi yapan kişiler ileride emekli olabilecek.