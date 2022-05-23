Yaş: 18 ve Para İhtiyacı Olup İş Kurmak İsteyenlere Ödeme Haberi Geldi! 100.000 TL Faizsiz Destek Verilecek

18 Yaşından Büyük Herkes Başvurduğunda O Banka, 100 Bin TL Geri Ödemesiz Nakit Desteği Sunuyor! Başvuru Şartları Neler? Bir kamu Bankası olarak Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Halkbank, özellikle de Esnaf ve Sanatkarlar için hazırlamış olduğu çok çeşitli ve kapsamlı destek paketleri ile ülke ekonomisinin geleceğine adeta yön veriyor.

Devlet tarafından esnafların ve sanatkarların desteklenmesine ilişkin bir şekilde hazırlanan programlar kapsamında oluşturulan kaynakların büyük bir bölümü, Halkbank tarafından hak sahiplerine dağıtılıyor.

Halkbank Usta Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Faizsiz Kredi Kampanyası Detayları Neler?

Halkbank usta girişimci kanunu kapsamında sunulacak olan bu krediyi, en az 1 yıllık ustalık belgesi sahibi olan ve en geç 1 yıl içerisinde işletme kuran kişilerin hizmetine sunulacak. işletmesini açmış ustalık belgesi sahibi ustalar, Halkbank’a müracaat işlemlerini gerçekleştirerek yüzde 100 olarak uygulanmakta olan bu faiz indiriminden yararlanabiliyor. Faizsiz şekilde kullanılabilen kredi, yalnızca ana paranın uzun vadeli geri ödemesi yöntemi ile destek sağlıyor. Bir başka hibe veya faizsiz kredi desteğinden yararlanmış bu kişiler, bu krediden yararlanamıyor.

Halkbank Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Faizsiz Kredi Kampanyası Detayları Neler ?

KOSGEB aracılığı ile verilecek uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamış, 30 yaşını geçmemiş kişiler Birgül 100.000 TL üst limitli bir şekilde uygulanacak bu faizsiz krediden yararlanabiliyor. Krediden faydalanabilmek amacıyla eğitimin tamamlanması ve 30 yaşını geçmemiş durumda olanların, hazırlamış oldukları projelerle beraber Halkbank şubelerine müracaat işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Projesine ona verilen başvuru sahipleri ise krediden yararlanabiliyor. KOSGEB tarafından bu koşulları yerine getiren genç girişimcilere sağlanan hibe ve çeşitli faizsiz destekler yer alıyor. Bunların herhangi birinden faydalanmış olan kişilerle, geçmiş yıllarda Hazine ve Maliye Bakanlığı faizsiz destekli krediden faydalananlar, bu avantajdan faydalanamıyor.