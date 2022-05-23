İş Bankası Yaptığı Kampanyada 200 TL ödemeleri kimlere vereceğini açıkladı! Geri ödemesiz

O Bankadan Son Uyarı Geldi! Başvuru Yaparsanız Anında Geri Ödemesiz Hesabınıza Para Geçecek! Online bir şekilde bankaların müşterisi olmanız artık mümkün nokta teknolojinin gelişim göstermesi ile beraber özellikle salgın döneminde büyük roblemlere neden, uzaktan banka müşterisi olmama problemi.

İş Bankası tarafından başlatılan yeni uygulama ile beraber artık bir problem olmaktan çıktı. Cep telefonunuza indirmiş olduğunuz İşCep uygulamasında yer alan "müşteri olmak istiyorum" seçeneğinin tıklanması ile beraber birkaç dakika içerisinde işlemlerinizi yerine getirip İş Bankası müşterisi olmanız mümkün.

İş Bankası İşCep Uygulaması İle Müşteri Olanlara 200 TL Maxipuan Hediye

İş Bankası mobil bankacılık uygulaması iş cep uygulamasını cep telefonuna indirdikten sonra “müşteri olmak istiyorum” seçeneği ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar banka müşterisi olmayı başaran bütün herkes bu kampanyadan faydalanıyor. Kampanya kapsamında sadece yeni müşteriler açısından hazırlanan bu çalışma ile beraber önceden İş Bankası müşterisi olanlar, kampanyanın avantajlarından yararlanamıyor.