Yarından Sonra TC Kimlik Numarası 0-4-6 son hanesi olanlara, 40.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...

Tc kimlik numarası üzerinden 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için, yarından itibaren hesaplarına ödemeler gerçekleştirmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve kredi notunuzun uygun olması durumunda bankalardan hemen ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanyada, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri kredi kampanyalarına katılabilir ve banka kredi puanı 1400 üzerinde olması durumunda düşük faizli kredi kullanabilir.

Nakit başvurusu yapacak olan kişiler nasıl işlem yapabilir?

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlara acil kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmelerine gerek kalmayacak. Garanti Bankası hesabı olan kişiler, mobil uygulama üzerinden de başvurusu yapabilir.

Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler ise TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kimlik numarası üzerinden 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi sonucu uygun olan kişiler aynı gün içinde bankadan kredi kullanabiliyor.

Sms ile kredi başvurusu yapabileceğiniz bir diğer banka ise Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de mesaj olarak sizlere gönderecektir. Başvurunuzu yapmanız durumunda, sizlerde en yakın banka şubesi üzerinden onaylanan krediyi kullanabilirsiniz.