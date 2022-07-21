Ayda 814 TL Ödemeli, Kamu Bankası Ziraat Üzerinden Başvuru Yapılarak, Yeni Kredi Paketi Açıklandı...

Ziraat Bankası, yeni yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere 1.79 faiz oranlarıyla 20000 TL kredi vereceğini açıkladı. 20000 TL kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, ayda 814 tl ödemeyle kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir.

36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Ziraat Bankasının başlatmış olduğu bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu nakit kredi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara aylık taksit ödemesi 814 TL olmak kaydıyla, 20000 TL, başvuruda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden kredi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yapabiliyor. Bu kampanya sadece Ziraat Bankası müşterileri için geçerli bir kampanyadır.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda kendi banka hesapları numarası üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte Ziraat Bankası, mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek buradan hem bankacılık işlemlerini kolay bir şekilde yapabilir, hem de tüketici kredisi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası tüketici kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden yapacakları işlemlerde en düşük faiz oranlarından yararlanırlar ve kredi onayı almaları ile birlikte banka hesaplarına bu para hemen yatacaktır. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde Ziraat Bankası üzerinden tüketici kredisi kullanabilecek ve ihtiyaç kredisine hemen hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca banka şubelerine giderek te kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte işlem yapabilir ve 20000 TL'ye kadar verilen 1.79 faiz oranlarıyla kredi kampanyasına katılabilirler. Daha yüksek limitlerde kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar haricinde, Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası da yapmaktadır.