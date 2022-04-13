Yarından İtibaren TC Vatandaşı Olanlara 5200 TL Destek Ödemesi Yapılacak! Devlet destekleri son dönemlerde vatandaşa doğru oluk oluk akmaya devam ediyor. Devlet, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara belirli destek paketleri adı altında yardım sunuyor. Son dakika verilen haber detayları ve çok daha fazlası haberimizde…

Devlet destekleri son dönemlerde merak edilmeye başlandı. Devlet, ekonomik açıdan problem yaşayan vatandaşlara yardım yapmaya devam ediyor. Ülkemizin belirli yerlerinde bulunan belediyeler ile beraber devlet destekli aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından devamlı yardımlar veriliyor. Devlet destekli bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına 5 bin 200 TL'ye kadar destek ödemesi yapılıyor.

Emeklilerde Alabilecek

Emekli vatandaşlar, daha önce bin TL olarak verilmekte olan bayram ikramiyelerini en son zam ile 1100 TL olacak şekilde almışlardı. Hükümetin şimdi de Ramazan Bayramı öncesinde emekli Bayram ikramiyelerini arttırma gibi bir çalışması var. Enflasyon rakamları göz önüne alındığında Ramazan Bayramı öncesinde 1500 TL ve Kurban Bayramı öncesinde de 1500 TL olmak üzere toplamda emekli vatandaşlara 3000 TL'lik bir destek ödemesinin (emekli ikramiyelerinin) verilmesi bekleniyor.

Esnaflara Destekler Yapılmaya Devam Edilecek

Esnaflara yeni yardımlar geliyor. 3000 TL ile 5.000 TL tutarında esnaf destekleri ile beraber problem yaşayan kişiler açısından 5200 TL yardım parası verilecek. Bu destek ise kredi şeklinde verilmektedir. Tek seferlik bir şekilde esnaflara verilecek bu destek ödemeleri ile alakalı müracaat işlemleri yakın zaman içerisinde başlayacak. Esnafların bu destekleri alabilmeleri açısından 2 yıllık vergi levhalarının bulunması ve 2020 cirolarının, 2019 yüksek olması durumunda destek almaları mümkün hale gelecek.