Denizbank önemli açıklama yaptı! 10.000 TL ödeme verilecek! Denizbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinde, atacakları mesaj ile oturdukları yerden onay alıp alamadıklarını görebileceklerdir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuruların başladığını ve başvuru yapacak olan vatandaşların bazı şartlara uygun olmaları durumunda gelir belgesiz onay alacağı açıklandı.

Gelir belgesiz, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1200 üzerinde olması durumunda bireysel müşteri olması durumunda kredi kullanabiliyor. 18 yaşından büyük olan herkesin başvurusunu gerçekleştirebileceği bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, Denizbank'ın SMS Kredi servisi haricinde mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden de başvuru yapabiliyor.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonu üzerinden, atacakları mesaj ile birlikte hızlı bir şekilde kredi sonucunu öğrenebilir. Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesaj: 32 80 numarasına gönderebilir ve nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebiliyor. Nakit kredi kullanacak olan kişiler başvurularını yapacak olmaları durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve sonuçlarını hemen buradan öğrenebilir.

Denizbank üzerinden ayrıca mobil uygulama aracılığı ile de ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank hesabınızın olması durumunda mobil uygulamaya giriş yaparak, 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.