Yarın Sabah, Ziraat Bankası ve PTT Şubeleri Dolup Taşacak! Yerinizi Ayırtın! TC Kimlik Numarası ile 100.000 TL Ödeme

Ziraat Bankası ile birlikte PTT üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında yüksek limitli kredi kullanacak olan vatandaşlara duyuru paylaşıldı. Ziraat Bankası, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, PTT 80000 TL'ye kadar 24 ay vadede sizlere ödeme yapacağını duyurdu. Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altıyla verilecek olan bu kredilerde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası ve PTT üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda acil para ihtiyaçları olmasıyla birlikte hızlı birşekilde düşük faizli kredileri, bireysel müşteri olması durumunda bu iki banka üzerinden alacağını söylemek isteriz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek nakit onay alacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde 90 gün ertelemeli krediler, hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Ziraat Bankası şubelerine gitmiş olmanız durumunda sizlere verilecek olan başvuru formunu da eksiksiz olarak doldurarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri öğrenebilir, düşük faiz oranları ile birlikte hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

PTT

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara Aktif Bank aracılığı ile birlikte bu bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılabiliyor. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini yapabilmeleri gibi bireysel olan müşterilerde cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.