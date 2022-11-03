QNB Finansbank Üzerinden Hesabınız Varsa, 3 Gün İçinde İşlem Yapmanız İstenmektedir! SMS Atabilirsiniz

QNB Finansbank üzerinden yapılan son dakika kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 gün içerisinde işlem yapmaları durumunda 35000 TL kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, bireysel müşterilerin 35000 TL kredi kullanabilmeleri için banka kredi şartlarına uygun bir müşteri olması ve banka kredi puanı yüksek olması istenmektedir. Başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşların bir dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kampanyalara katılarak ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceğini söyleyebiliriz.

35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak da bu bankadan istedikleri zaman kredi alabileceği bir kampanya oluşturuldu. Cep telefonunuz üzerinden TC kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak, onaylanan kredinizin ne kadar olduğunu, kısa mesaj ile birlikte hemen göreceksiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan kredi ödemelerinde işlemler 5 dakika içerisinde yapılarak sizlerin hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de aktarılmaktadır.

Size en yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda özellikle bireysel müşterilerin banka kredi puanı yüksek olması durumunda daha yüksek limitlerde kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. QNB Finansbank, özellikle cep telefonu üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak onay almış olan tüm vatandaşlar için hazırlamış olduğu bu kampanyalarda düşük faiz oranlarıyla birlikte kasım ayı sonuna kadar kredi ödemesi gerçekleştirmektedir.