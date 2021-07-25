Yarın Sabah İtibariyle Başlayacak, Bankalardan Kritik Hamle Geldi, Vatandaşa 10000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak

Bankalar üzerinden yapılan kampanyalar son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Bankalar özellikle yaşanan pandemi döneminde oldukça destek verdiler. Pandemi döneminde artan vaka sayıları yine kapanmalara göz kırpıyor. Bu durumda da bankalar yeni bir kampanya yaparak, 3 ay ertelemeli kredi vereceğini duyurdu. Bankalardan ikisi şu an için bu kampanyayı yaparken, diğer başvuru yapmak istediğiniz bankalarda yakın bir zamanda kampanyalarını duyuracaklardır. 10000 TL gibi bir kredi alacağınız zaman bankalar artık hemen onay verecek. İşte detaylar...

10000 TL nakit ödemesi nasıl yapılacak?

QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden yapılan bu kampanyada SMS atarak hemen kredi sonucunuzu görebileceksiniz. Türkiye'de en kolay kredi veren bankaların başında gösterilen bu iki banka üzerinden de kredi kullanabileceksiniz. Uygun faizlerle işlem yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacaktır. 10000 TL nakit kredi kullanabilmeniz içinde banka kredi sicilinizin temiz olması ve kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor.

SMS ile kredi başvurusu yapılacak, onaylanan krediler kullanılacak

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak kredi başvurusu yapacaksınız. Bankalar bu şekilde sizlere kredi verecek. İşlem yapacak olan TC vatandaşı 18 yaşından büyük olması gerekiyor. 18 yaşından büyük olan ve banka kredi sicili temiz olan kişiler, QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsa, TC kimlik numarasını 5030 numarasına, Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsa da Kredim TC kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına göndereceklerdir. Bir başvuru yaparak, sonucu bekleyin ve onaylanan kredinizi kullanın. Bankadan daha yüksek limitlerde de kredi onayı veriliyor.

QNB Finansbank ve Denizbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup da kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda sizin bilgileriniz ve cep telefonu numaranız istenecektir. Başvuru sonucu da sizin vermiş olduğunuz cep telefonuna gelecektir.

Krediler ile ilgili detaylı bilgileri ve bankaların güncel faiz oranlarını resmi internet sitelerinden veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak öğrenebilirsiniz. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerini 3 ay erteleme yapması durumunda 33 ay vadeye kadar kredi alabileceklerdir.