4. Dalga Olursa Yüz Yüze Eğitim Başlar Mı?

Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere tüm dünyada koronavirüs açısından 4. dalga alarmı verildi ve hakkında yorumlar yapıldı. Dünyada en uzun süre eğitime ara veren ülkeler arasında bulunan Türkiye'nin bu konu hakkında hangi hamleleri merak konusu oldu.

Uzmanlar eğitime bir yıl daha ara verilmesi durumunda bir neslin kaydedileceğini ve eğitime ara verilmemesi için erişkinlerin koronavirüs aşısı olması gerektiğini belirtti. Erişkinlerin aşılanması durumunda çocukların da korunacağı hakkında yorumlar yapıldı.

Dünyada koronavirüs salgınının 2. senesine yaklaşılırken Hindistan ve İngiltere ardından Delta varyantı Amerika'da da baskın bir hal aldı ve tüm dünya bu gelişme ile ilgilendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar tespit edilen koronavirüs vakalarının %51’inin delta varyantı olduğu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Koronavirüs vakaları İngiltere'de ise 50 binleri bulurken normalleşme süreci ile birlikte açıklanan sayının birkaç hafta içerisinde 200 bine çıkabileceği söylenildi. Yunanistan, Almanya ve Fransa'da dahil olmak üzere tüm dünyada 4. dalganın Delta varyantı ile geleceği endişesi hakim oldu.

4. dalganın delta varyantı ile gelecek olmasının endişesi hakkında çocukların eğitim hayatına ne olacağı merak konusu oldu. Eğitim durumunun sekteye uğramasının yalnızca fiziken değil pek çok açıdan da zarar verdiği söylenildi.

Salgın sebebiyle Türkiye dahil pek çok ülke, eğitime uzun bir süre ara vermek zorunda kaldı ve okullar kapatıldı. Uzmanlar yüz yüze eğitimin her çocuğun Hakkı olduğunu bu konu hakkında uğraş verilmesi gerektiğini söylerken okulların açılması gerektiğini de belirtti.

Okulların açılmasının yanı sıra erişkin aşılama oranının da artış göstermesi gerektiği konusuna vurguda bulunan uzmanlar, bu sayede çocukların korunabileceğini belirtti. Geçen sene yaşandığı gibi okullar kapanırsa hem çocukların hem de ülkenin bu durumdan kötü etkileneceği hakkında açıklamalar yapıldı.