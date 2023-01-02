Yarın Sabah 9:00'dan Sonra PTT Şubeleri Dolup Taşıyor, Diğer Bankalar Bakakalacak, 50.000 TL Tık Diye Verilecek

Ptt yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla birlikte vatandaşları uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Ptt üzerinden yapılan yeni kampanyada, yarın sabah 9 itibariyle yeni bir kredi paketi açıklandı. 50000 tl kadar hem emekli olan hemde sigortalı olarak çalışan kişiler, ödemeler alabilmektedir.

Emekli maaşı olan vatandaşlara öncelik tanıyacak olan PTT yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli olan kişiler, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, PTT aracılığı ile birlikte kredi kullanabilmektedir.

Emekli olan kişilere PTT üzerinden kredi imkanı sağlanırken, ayrıca sigortalı olarak çalışan vatandaşlardan, PTT, ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Kredi notu düşük olan vatandaşların kredi başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden alacakları tüm kredilerde 50000 TL kredi kullanmanız durumunda ilk taksit ödemesine ertelemeli olarak da yapabilirsiniz.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 30 50 numarasına göndermesi durumunda bankadan kredi başvurusunda bulunur. 30 50 numarasından başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılır ve sizlere 10 dakika içerisinde sonuç kısa mesaj ile gönderilir.

Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankaya kayıtlı olan cep telefonları numarası üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Sms haricinde kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa en yakın PTT şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabilir.