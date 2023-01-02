Faizsiz nakit kredi! Faiz olmadan kredi alacak kişilerin 18 yaş üzerinde olması durumunda "ONAY" veriliyor...

Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuruda, kendi katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere faizsiz olarak tüketici kredisi kullandıracağını açıkladı.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapmış olduğunuz tüm bankacılık işlemlerinde, faizsiz olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, diğer bankalarda olduğu gibi bu bankalardan da kredi politikalarına uygun olmaları durumunda onay alabilmektedir.

ANINDA ONAY

Ziraat Katılım Bankası üzerinden başlatılan faizsiz kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilere banka, belirli şartlar dahilinde ödeme vermektedir. Ziraat Katılım Bankası üzerinden sizlerde faizsiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak alabileceksiniz.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde kredi almak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimliğiyle birlikte bireysel müşteri temsilcisinden, faizsiz tüketici kredisi başvurusu yapabilir. 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar, 36 ay vadeli sıfır faizli, düşük kar payı oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlamaktadır.

EMEKLİ KREDİSİ

Ziraat Katılım Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte de emekli maaş hesabınız üzerinden faizsiz, emekli kredisi, kullanmanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşı alan ve emekli maaş hesapları üzerinden faizsiz olarak kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara, Ziraat Katılım Bankası destek vermektedir.

Ziraat Katılım Bankası haricinde, Vakıf Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası yapmış oldukları ihtiyaç kredisi başvurularında özellikle nakit ihtiyacı olan emeklilere düşük kar payı oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlıyor.