Yarın sabah 9.00'da hesaplarda! 15.000 TL ile 35.000 TL arasında parayı ATM'den alabilirsiniz!

15.000 TL ile 35.000 TL arasında parayı ATM'den alabilirsiniz! Yarın sabah 9.00'da hesaplarda! Vatandaşlar için iyi haber sonunda geldi! Bankaların sunduğu tercihli ihtiyaç kredileri kapsamında 15.000 TL ile 35.000 TL arasında değişen ihtiyaç kredileri bireysel hesaplara yatırılacaktır. Kampanya fırsatından herkes yararlanabilir. Bankalar, özellikle Covid-19 ve enflasyon dönemlerinde sıkıntı çeken vatandaşlar için kampanya kriterlerini her geçen gün genişletiyor.

15.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,24

Aylık Taksit

546,81 TL

Toplam Ödeme

19.760,16 TL

Enpara.com

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

635,54 TL

Toplam Ödeme

22.879,44 TL

CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

593,23 TL

Toplam Ödeme

21.431,28 TL

QNB Finansbank Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%1,74

Aylık Taksit

605,16 TL

Toplam Ödeme

21.860,76 TL

35.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,29

Aylık Taksit

1.289,16 TL

Toplam Ödeme

46.584,76 TL

CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.384,20 TL

Toplam Ödeme

50.006,20 TL

Geniş Promosyon Teklifi Sunuluyor!

Bankalar sahip oldukları geniş promosyon imkanları ile kendilerine birçok avantaj sağlamaktadır. Bu kampanyalar günümüzde, banka hesabı olan herkesin kullanabileceği düşük faizli kredileri içerir. İhtiyaç kredisi kampanyası sayesinde bu kredilerden yararlanmak çok kolay.

Bunları dijital kanallardan veya bölgenizdeki banka şubelerini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bankalar, milyonlarca kişinin ihtiyaç kredisine erişim sağlayan kampanya olanaklarından yararlandığını ortaya koydu.

Bu açıklama birçok kişinin kredi çekerken daha rahat hissetmesine neden oldu. Bankalar, ihtiyaç kredisi aracılığıyla sunulan kampanya fırsatlarından milyonlarca kişinin yararlandığını duyurdu. Bu, birçok insanın tüm ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı.

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