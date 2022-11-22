Yarın sabah 9.00'da hesaplarda! 15.000 TL ile 35.000 TL arasında parayı ATM'den alabilirsiniz!
Bankalar sahip oldukları geniş imkanları ile emeklilere, çalışanlara baya geniş imkanlar sağlarlar. Emekliler için promosyon, çalışanlar için ise kredi.
15.000 TL ile 35.000 TL arasında parayı ATM'den alabilirsiniz! Yarın sabah 9.00'da hesaplarda! Vatandaşlar için iyi haber sonunda geldi! Bankaların sunduğu tercihli ihtiyaç kredileri kapsamında 15.000 TL ile 35.000 TL arasında değişen ihtiyaç kredileri bireysel hesaplara yatırılacaktır. Kampanya fırsatından herkes yararlanabilir. Bankalar, özellikle Covid-19 ve enflasyon dönemlerinde sıkıntı çeken vatandaşlar için kampanya kriterlerini her geçen gün genişletiyor.
15.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,24
Aylık Taksit
546,81 TL
Toplam Ödeme
19.760,16 TL
Enpara.com
Faiz Oranı
%1,99
Aylık Taksit
635,54 TL
Toplam Ödeme
22.879,44 TL
CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
593,23 TL
Toplam Ödeme
21.431,28 TL
QNB Finansbank Tanışma Kredisi
Faiz Oranı
%1,74
Aylık Taksit
605,16 TL
Toplam Ödeme
21.860,76 TL
35.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,29
Aylık Taksit
1.289,16 TL
Toplam Ödeme
46.584,76 TL
CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi
CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
1.384,20 TL
Toplam Ödeme
50.006,20 TL
Geniş Promosyon Teklifi Sunuluyor!
Bankalar sahip oldukları geniş promosyon imkanları ile kendilerine birçok avantaj sağlamaktadır. Bu kampanyalar günümüzde, banka hesabı olan herkesin kullanabileceği düşük faizli kredileri içerir. İhtiyaç kredisi kampanyası sayesinde bu kredilerden yararlanmak çok kolay.
Bunları dijital kanallardan veya bölgenizdeki banka şubelerini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bankalar, milyonlarca kişinin ihtiyaç kredisine erişim sağlayan kampanya olanaklarından yararlandığını ortaya koydu.
Bu açıklama birçok kişinin kredi çekerken daha rahat hissetmesine neden oldu. Bankalar, ihtiyaç kredisi aracılığıyla sunulan kampanya fırsatlarından milyonlarca kişinin yararlandığını duyurdu. Bu, birçok insanın tüm ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı.
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