QNB, Garanti, Akbank ve Yapı Kredi'den o tarihte promosyonlara zam müjdesi! 16 bin TL'yi geçiyor

16 bin TL'yi geçiyor. QNB, Garanti, Akbank ve Yapı Kredi'den o tarihte promosyonlara zam müjdesi! Türkiye Cumhuriyeti’ de bu ekonomik krizden etkilenen ülkeler arasındadır bu sebepten dolayı ülkemizde enflasyon son geçtiğimiz zamanlarda çok yüksek seviyelere ilerlemiştir ve Türk insanları bu enflasyon nedeniyle gelen gıda, ev, otomobil, giyim ve benzeri tüm her şeye ister istemez zam geldiği için zor zamanlar yaşamakta.

Cüzdanları eriyen Türk insanlarının yardımına Türkiye Bankaları koşuyor ve çalışan kişilerin emeklilerin promosyonlarına zam yapacak. Bu kampanyaya katılmanız için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek olmayıp herhangi bir şart bulunmamaktadır.

Maddi olarak sıkıntı yaşayan emekliler için çok farklı seçenekler sunulmaya devam ediyor. Bu fırsatlar emeklilerin biraz da olsun rahatlaması anlamına geliyor. Bu konuda bankaların sunduğu promosyonlar sürekli olarak artmaya devam ediyor.

Emeklilerin promosyonlarına yapılan zam

Emekli olan Türk insanlarının emekli maaşlarında 10 bin TL civarında bir promosyon zamı yapılacak son zamanlarda bankalarımızı harekete geçiren olay aylık olarak 750 TL ödeme ile başlandı. Özellikle bulunduğumuz son yılda sayılar çok artmaya başladı.

Emekli kişiler herhangi banka değiştirmeden maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alma sözüyle gerçekleşiyor. Emeklilerimiz emekli maaşını aldığı bankaya 3 senelik anlaşma imzalayıp bu yüksek seviyelerdeki promosyonları alabiliyorlar. Türk insanı için çok yardımcı bir hareket.

Bankalar bu konuda resmen yarış halindeler ve artık en sonunda emeklileri kendi bankalarına çağırmak için seviyeyi çok yukarıya çıkardılar. Peki bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra ne gibi şeyler sizi bekleyebilir örneğin bankanız ile 3 yıllık o bankada kalma sözleşmesi imzaladınız ama o bankadan ayrılmak istiyorsunuz.

Banka size ödediği promosyonun mesela 1700 olduğunu var sayarsak size sadece 1300 TL ödeme durumunda kalır ve promosyonunuzdan kesilir.

Bu yarışa QNB Finansbank, Garanti bankası, Akbank, Yapıkredi bankaları önde götürmektedir son zamanlarda yaşanan en büyük promosyonlara zam yapıldı diyebiliriz. Ve bu gerek bankalarımızın yararına gerekse Türk insanının yararına olan bir hareket oldu.

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