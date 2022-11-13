Yarın Sabah 10:00'dan Sonra Akbank Şubeleri Dolup Taşacak! Bankadan 3 Gün İçinde Ödemeler Olacak! Kaçırmayın

Akbank , resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında kredi ödemeleri yapacağını açıkladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır. Akbank, pazartesi ve çarşamba günleri özellikle, başvurularını gerçekleştirecek olan ve kendi banka hesabı olan vatandaşlar için banka kredi puanı uygun olması durumunda 50000 TL kredi ödemesini 36 ay vadeli olarak yapacağın açıkladı.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Başvuru yapmak istiyorsanız, Akbank kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünmeniz durumunda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da dilediğiniz zaman başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapılacak VE cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz sms ile birlikte ne kadar kredi onay alacağınızı da göreceksiniz.

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına mesaj göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak istedikleri zaman kredi ödemelerini Akbank Direkt uygulamaları üzerinden 7 24 hesaplarına yaptırabilmektedir.

Akbank kredi başvurusu, bireysel müşteriler için yapılmakta olup, banka kredi puanına bakılarak kimlik numaranız üzerinden ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.