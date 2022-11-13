Emeklilere Müjde Var! Tek Seferde Hesaplarına ve IBAN Numarasına Ödemeler Olacak! 3 Banka Duyurdu!

Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 3 banka üzerinden nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere kamu bankaları tarafından ödenekler hazırlandı. Kasım ayı sonuna kadar başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi yapabileceğiniz bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi emekli maaş almış olduğunuz, bankalar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlara acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinize hemen aynı gün içinde hesaplarınızı yatırarak kullanmamıza olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara internet bankacılığı uygulamaları üzerinden destek vereceğini açıkladı.

TEK SEFERDE!

Emekli olan ve emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda tek seferde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi onay alabilecek, bu onaylanan bu krediyi de hesaplarınıza yatırabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi hesaplarınızın olduğu bankalar üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilirsiniz.

Kredi başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, internet bankacılık uygulaması olan mobil uygulamalar üzerinden internet şifresi ile birlikte giriş yaptıktan sonra hemen kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu gelir belgesiz ve masrafsız kredilerde 36 ay vadeli ödeme yapacağını açıkladı.